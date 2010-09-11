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Kurtlar Vadisi'ne polis baskını

Film çekimini gerçek sanıp, polise haber verdiler

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Başakşehir'de çekimleri devam eden Kurtlar Vadisi Filistin filminin bir sahnesinin yanlış anlaşılması sonucu polis harekete geçti. Film setindeki çekimi gerçek sanan bazı vatandaşlar polisi arayarak, “Peşmergeler şehre indi yol kesip kimlik kontrolü yapıyor“ diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polisler, hızla olay yerine gitti. Ancak olayın tamamen bir yanlış anlaşılma olduğu ve film setinde çekim yapıldığını gören polisler normale döndü.

5 Kasım'da vizyona girmesi planlanan Kurtlar Vadisi Filistin filminin Altınşehir Kayabaşı Yolu Mağaralar Mevkii’ndeki çekimlerinde bir yanlış anlaşılma, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Kimi vatandaşlar, sinema setindeki çekimleri gerçek sanarak, 155 polis imdat ihbar hattını aradı. Arayanlar polise, “PKK’lı peşmergeler şehre indi. Mağaralar

Mevkii'nde yol kestiler ve kimlik kontrolü yapıyorlar. Ellerinde silah var“ şeklinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı. Söz konusu ihbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler, derin bir nefes aldı. Polisler film ekibine çekim izinlari olup olmadığını sordu. Setteki yetkililerin çekim izinlerini gösterdi. Set civarında kısa süreli çalışma yapan polis ekipleri, durumun normal olması üzerine setten ayrıldı.


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