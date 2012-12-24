Kurtlar Vadisi'nden emlak sektörüne

Dokuz sezondur devam eden kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gayrimenkul sektöründe tescilli marka haline geldi. Sempatik mafya babası diziyle beraber yürüttüğü ticaret hayatında kısa sürede başarıya ulaştı.

Kurtlar Vadisi markasıyla anılan Güllü Erhan şimdilerde Ataşehir’de hizmet verdiği emlak bürosuyla kendinden söz ettiriyor. Diziyle beraber yürüttüğü ticaret hayatında güler yüzlü ve çalışkan ekibiyle hızla yükselen Erhan Ufak şimdiler de sektörün aranan isimlerinden oldu.

Tanınmış biri olmanın ticaret sektöründe avantaj olduğunu söyleyen Güllü Erhan; “Daha yolun başında olmamıza rağmen Kurtlar Vadisi sayesinde yakaladığımız şöhret, ticari hayatımızda da etkili oldu. Tabii ki şu an Kurtlar Vadisi’nden bağımsız bir iş yapıyorum. Ancak kendi markamla dahi sektörde varlık göstersem, insanlar beni Güllü Erhan olarak biliyor. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki insanlar sizi aileden biri olarak görüyor ve direkt bir samimiyet yakalıyor. Türk ticaret kültüründe yer alan ve alış verişte bulunacak insanlarda refleks olan tanıdıkla çalışma durumu bizim lehimize oldu. Bizde bu avantajı güler yüzlü hizmet anlayışımız, dürüstlüğümüz ve kalitemizle ikiye katladık. Kurtlar Vadisi’nin dışında Erhan Ufak ismiyle atıldığım ticaret hayatımda işimle ve ideallerimle varım. İdeallerim doğrultusunda yükselerek yeni şubelerle daha fazla faaliyet göstereceğim.” şeklinde konuştu.

'Öncelike ismimi korumak istedim'

Kurtlar Vadisi’nin diziden bağımsız olarak bir şarap markası olarak raflarda izin almasından sonra marka tescilinin çok önemli olduğunu yaşayarak öğrendiklerini dile getiren Erhan Ufak,gayrimenkul sektörüne girmeye bir gecede karar verdiğini ve sabah kalktığında ilk işinin marka tescili başvurusunda bulunmak olduğunun altını çizdi.

Firmaların gözü ünlü oyuncularda

Türkiye’de son zamanlarda özellikle dizilerin sevilen karakterlerinin isimlerinin marka olması moda haline geldi. Hürrem, Bihter gibi birçok ismin marka olduğunu söyleyen Adres Patent Marka ve Patent Danışmanı Gülüzar Kaya; “Özellikle dizilerin sevilen isimlerinin kendilerini marka tesciliyle korumaları çok önemli. Çünkü çok fazla göz önünde bulunmaları ve bununla beraber kısa sürede ve kolay reklam yapılabilir markalar olmaları firmalar için cazip bir fırsat oluyor. Bu yüzden dizilerle ticaret hayatını beraber yürüten ünlü oyuncuların,herhangi haksız rekabet durumuyla karşılaşmamaları içinmarka tesciline öncelik vermelerigerekmektedir.” açıklamasında bulundu.