Kurtlar Vadisi'ndeki 'kardeş kavgası' Necati Şaşmaz'ı yalnız bıraktı

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz ile dizinin yapımcılığını üstlenen Pana Film'in başındaki isim, Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz ile aralarında anlaşmazlık yaşanmış ve bir süre önce bu kavga dizinin senaryo ekibi ve Raci Şaşmaz'ın dizide ayrılığa neden olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun "Kardeş kavgası" başlığıyla köşesine taşıdığı (21 Nisan 2014) yazı şöyle:

Kurtlar Vadisi’nde yaşanan kardeş kavgası büyük bir ayrılığı beraberinde getirdi. Son 10 yılın televizyonda en çok izlenen dizisi olan ve gittiği her kanalda bu başarısını kanıtlayan Kurtlar Vadisi’nde bir süre öncesinde büyük bir ayrılık yaşandı.

Pana Film’i kuran da Raci Şaşmaz’dı, Osman Sınav’la birlikte Kurtlar Vadisi’ni yaratan da, kardeşi Necati Şaşmaz’a Polat Alemdar rolünü veren de.

Osman Sınav’la daha ilk yıllarda yollar ayrıldıktan sonra Raci Şaşmaz; Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’la Kurtlar Vadisi’ni yıllarca ratinglerde zirvede tuttular. Ancak şimdi Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nde yalnız kaldı. Bir süre önce abi-kardeş başta olmak üzere, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysal’ın da dahil olduğu kavgalar yaşanmış Kurtlar Vadisi’nde. Tam bir kardeş kavgası!

Zaten son 3 yıldır çok fazla ilgilenmiyormuş Raci Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’yle. Bir süre önce de Pana Film’i Pana Holding’ten ayırararak “Yalnız Kurt” olarak yola devam kararı almış. Peki ne yapacak Raci Şaşmaz? 500 milyon dolarlık bir projeyle inşaat sektörüne giriyor. Önümüzdeki dönemde de turizm ve medya alanında yatırımlar yapmayı planlıyor. Kurtlar’ın diğer ekürisi Bahadır-Cüneyt de Star’a yeni bir dizi hazırlığında.

Geçen gün bu dizinin adının “7 Şubat” olacağını yazdım ama henüz belli değilmiş adı. Dizide Selen Soyder doktoru, İbrahim Çelikkol bordo bereli subayı, Nehir Erdoğan askeri savcıyı, Karadayı’da savcı rolüyle yıldızı parlayan Yurdaer Okur istihbarat başkanını oynayacak. Erdal Beşikçioğlu ise emekli istihbaratçı rolünde.

Kurtlar Vadisi’nde tek başına kalan Necati Şaşmaz ise Pana Film’in tek söz sahibi oldu. Kurtlar Vadisi son 10 yıldaki en büyük parçalanma böylenme yaşandı.