Kurtlar Vadisi'nde korkutan çekim

T24 - Erol Tezeren, rol aldığı “Kurtlar Vadisi” dizisinin çekimlerinde ölümden döndü. Diri diri gömülme sahnesinde boğulma tehlikesi yaşayan oyuncu, “Az daha ölümüm Abdülhey’in elinden olacaktı” dedi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Erol Tezeren, 50 bölümdür İzzet olarak kamera karşısına geçtiği “Kurtlar Vadisi” dizisinin setinde az daha canından oluyordu. 150’nci bölüm çekimlerinde senaryo gereği diri diri gömülen 70 yaşındaki Tezeren, Abdülhey’i oynayan Kenan Çoban’ın yüzüne kovayla su boşalttığı sırada boğulma tehlikesi yaşadı:

“Aslında çekim öncesi prova yaptık. Ben baygınken yüzüme su atacaklar, sonra diri diri gömeceklerdi. Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban, elinde boş kovayla gerektiği gibi provayı yaptı. Çekim başladı, tam ben tabuttayken yüzüme su attı. Ben uyanmaya çalışıyor rolü yaparken, kovanın dibinde kalan suyu da yüzüme boşalttı. Prova dışı, hiç beklemediğim bir hareketti. O sırada nefes aldığım için su ciğerlerime doldu, öksürmeye başladım. Rol yaptığımı sandıkları için çekime birkaç saniye daha devam ettiler, sonra oyun olmadığını anlayınca kestiler. Kenan yanıma gelip yuttuğum suları çıkarmak için karnıma bastırmaya başladı. Bense o sırada etrafımı açsınlar da nefes alayım diye çırpınıyordum. Yani beni Polat öldüreceğine Abdülhey öldürüyordu az daha. Yine de ben kendime geldikten sonra çekime kaldığı yerden devam ettik, diri diri gömüldüğüm o sahneyi çektik.”