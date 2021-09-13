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Ekonomi

Kurtlar Vadisi yapımcısı Şaşmaz, Halkbank’tan kullandığı kredilerdeki imzayı reddetti ama Adli Tıp’a kabul ettiremedi

13 Eylül 2021 12:14

Halk Bankası, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Holding Anonim Şirketi ile yapımcı Raci Şaşmaz’a ait Enütaş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ile ödenmeyen krediler nedeniyle davalık oldu.

BirGün’ün haberine göre Şaşmaz’ın avukatları, “Kredilerdeki imzalar Şaşmaz’a ait değil” dese de Adli Tıp, “İmzalar Raci Şaşmaz’a ait” dedi.

İstanbul Fikirtepe’de başlamadan biten projelerin ‘mimarı’ Raci Şaşmaz’ın şirketleri, 2013 yılında Halk Bankası’ndan biri 5 milyon TL, diğeri ise 4 milyon avro tutarlı iki kredi kullandı. Krediler ödenmedi, banka haciz başlattı.

“Kurtlar Vadisi” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizilerinin yapımcısı Pana Yapım’ın sahibi Raci Şaşmaz’ın avukatları ise kredi sözleşmesindeki imzanın Raci Şaşmaz’a ait olmadığını iddia etti, Adli Tıp’ın incelemesinde ise imzaların Şaşmaz’a ait olduğu tespit edildi.

Raci ŞaşmazKurtlar VadisiHalkbankkredi
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