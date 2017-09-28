“Kurtlar Vadisi Vatan” filminin Berlin galası düzenlendi

Mahmut Tosun, Berlin, 28 Ağustos, (DHA)- Kurtlar Vadisi Vatan filminin yurtdışı galası Berlin’de yapıldı. Berlin Cine Star sinemasında gerçekleştirilen gala gösterimine filmin oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar’ın yanısıra Necati Şaşmaz’ın eşi Nagehan Şaşmaz katıldılar. Kurtlar Vadisi Vatan filminin gösterimi, Şaşmaz çiftinin üç aylık bebeklerinin olması nedeniyle yaklaşık bir saat geç başladı.

Gecikmeye rağmen Berlinli Kurtlar Vadisi hayranları sinemayı doldurdular ve sabırla oyuncuların gelmesini beklediler.

Filmden önce gerçekleştirilen kısa basın toplantısında konuşan filmin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz,

bu filmde “herhangi bir ülkede o ülkeye kast söz konusuysa, neyle mücadele edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını” söyledi. Filmin izlemesini ve örnek alınmasını tavsiye eden Şaşmaz, “ Hem ülkemiz için hem de tüm dünya ülkeleri için önemli bir eser. Bence seyredilmeli.

Kurtlar Vadisi dizsini seyredenler zaten bu filmde aksiyona doyacaklardır. Kurtlar Vadisi izlememiş olan birçok insanın da bu filmi severek izleyeceğine inanıyorum” dedi.

Yeni Dizinin Adı “Kurtlar Vadisi Kaos”

Kurtlar Vadisi dizisinin bundan sonra ‘Pusu’ yerine ‘Kaos’ ismiyle devam edeceği bilgisini veren Necati Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi dizi olarak geri dönecek ama adını değiştiriyorum. İsmini ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak düşündüm. Dizide yakın zamanda güneyimizde yaşanan krizleri, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, değişen konjonktürde bizim neler yaşayacağımızı ve etrafımızdaki coğrafyada neler yaşanacağını anlatmaya çalışacağız. Kurtlar Vadisi Kaos ocak veya şubat aylarında muhtemelen vizyona girecek” ifadelerini kullandı.

Filmi, izleyiciyle beraber sonuna kadar takip eden filmin oyuncuları gösterim sonunda sahneye çıkarak hep birlikte seyircileri selamladılar. Burada da kısa bir selamlama konuşması yapan Necati Şaşmaz şu ifadelere yer verdi :

“Biz vatan derdiyle dertlenmiş insanlarız, milletimizin derdiyle dertlenmiş insanlarız, inandığımız değerlerle dertlenmiş insanlarız. Her kim ki buna kast ediyorsa elimizden ne geliyorsa yaparız. Bir filmse, üç filmse veya beş filmse, olsun isteriz; bizim de bir katkımız olsun isteriz. Bunu ben şahsım ve şirketim adına söylüyorum. Diğer arkadaşlar öyle olmak zorunda değiller. Ama bu işte gönüllerini ortaya koyduklarını söyleyebilirim”.

Şaşmaz, daha sonra, “Memati ve Abdülhey eksik” diye serzenişte bulunan seyirciye gülerek “Onlar öldüler ama” diye cevap verdi.

Berlinli Kurtlar Vadisi hayranları, filmin gala gösterimiyle aksiyonu bol bir gece yaşadı.

Görüntü Dökümü:

Kırmızı halı ve oyunculardan görüntü

Necati Şaşmaz’ın konuşması