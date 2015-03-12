Kurtlar Vadisi Pusu ekrana veda ediyor

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi Pusu' ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 2003 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan dizi, 12 yıllık serüvenine sezon sonu noktayı koyacak.

Necati şaşmaz yoruldu

Bugün'de yer alan habere göre, bu akşam ekrana gelecek 250. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan Vadi'nin 12 yıllık yayın hayatında birçok efsane karaktere hayat verildi. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz ki Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar. Şaşmaz, yorgunluğunu gerekçe gösterek sezon sonu efsane dizinin yayın hayatını sonlandıracak.

Vadi'nin yerine 'kara kutu'

Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana filmin yapımcılığını üstlendiği 'Kara Kutu' dizisi geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konu bakımından Kurtlar Vadisi ile benzerliği bulunan dizi yakında Kurtlar Vadisi'nin yerini alacak.