Kurtlar Vadisi kapanın elinde kalacak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayından kaldırıldı kaldırılacak denirken yapımcı firmadan açıklama geldi.
Pana Film diziyi yayınlayan Show TV kanalıyla
parasal sorunları olduğunu ve dizinin başka kanala satılmasının
gündemde olduğunu söyledi.
Bazı internet sitelerinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili
yayınlanan haberlere ilişkin Pana Film’in resmi açıklaması:
“Pana Film’in Show TV ile ekonomik sorunları olduğu doğrudur. Show TV
buna kalıcı bir çözüm bulamazsa yollarımız ayrılacaktır. Kurtlar Vadisi
Pusu ve Eşref Saati’nin hangi kanalda yayınlanacağı sorunlar
çözüldükten sonra belli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."