Kurtlar Vadisi kapanın elinde kalacak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayından kaldırıldı kaldırılacak denirken yapımcı firmadan açıklama geldi.



Pana Film diziyi yayınlayan Show TV kanalıyla parasal sorunları olduğunu ve dizinin başka kanala satılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bazı internet sitelerinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili yayınlanan haberlere ilişkin Pana Film’in resmi açıklaması:

“Pana Film’in Show TV ile ekonomik sorunları olduğu doğrudur. Show TV buna kalıcı bir çözüm bulamazsa yollarımız ayrılacaktır. Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşref Saati’nin hangi kanalda yayınlanacağı sorunlar çözüldükten sonra belli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "