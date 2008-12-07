T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kurtlar Vadisi kapanın elinde kalacak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayından kaldırıldı kaldırılacak denirken yapımcı firmadan açıklama geldi.

07 Aralık 2008 02:00

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yayından kaldırıldı kaldırılacak denirken yapımcı firmadan açıklama geldi.

Pana Film diziyi yayınlayan Show TV kanalıyla parasal sorunları olduğunu ve dizinin başka kanala satılmasının gündemde olduğunu söyledi.
Bazı internet sitelerinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili yayınlanan haberlere ilişkin Pana Film’in resmi açıklaması:
“Pana Film’in Show TV ile ekonomik sorunları olduğu doğrudur.  Show TV buna kalıcı bir çözüm bulamazsa yollarımız ayrılacaktır. Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşref Saati’nin hangi kanalda yayınlanacağı sorunlar çözüldükten sonra belli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24