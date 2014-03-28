Kurtlar Vadisi izleyen çocuktan Bakan Avcı'ya şaşırtan cevap

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de esnaf ziyaretlerinde bulunduğu sırasa girdiği bir internet kafede çocuklarla sohbet etti. İnternet kafede Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisini izleyen 14-15 yaşlarındaki çocuğa hangi okulda okuduğunu soran Avcı, "Okulu bıraktım" yanıtını alınca "Milli Eğitim Bakanı'na söylenecek laf mı bu" dedi.

Avcı bir kahvehanede yaptığı konuşmada "Eskiden böyle karikatürlerde görürdük. Seçim zamanı siyasetçi gelir, kahvehanelerde sandalyenin üzerine çıkar ve 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız' derdi. Biz şimdi o duruma gelmeyelim. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı siz zaten biliyorsunuz. Sağlık içinde, afiyet içinde, sevdiklerinizle beraber huzurlu bir seçim, memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olur diyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuk, kadın ve erkek ayakkabıları satan bir işyerine giren Nabi Avcı, buradaki işyeri sahibi kadına "İşleriniz nasıl" diye sordu. "İşlerimiz durgun" yanıtını alan Avcı, "İnşallah açılır. Hayırlı işler" dedi.

Bakan Avcı Eğitimciler Caddesi'ndeki bir internet kafede bilgisayar başında olan 3 çocukla sohbet etti. Bilgisayardan 'Kurtlar Vadisi' adlı televizyon dizisini izleyen 14-15 yaşlarındaki çocuğa "Hangi okulda Okuyorsun?" diye soran Avcı, "Okulu bıraktım" yanıtını alınca "Milli Eğitim Bakanı'na söylenecek bir laf mı bu" şeklinde konuştu.

Kendisinin grip olduğunu belirten bakan Avcı, tokalaştığı vatandaşları kendisine sarılmaması konusunda uyardı.Avcı girdiği bir eczanede bulunun kalfaya da "Bu dünyanın en kısa fıkrası. Adam eczaneye girmiş. Sizde ilaçlardan ne var diye sormuş" şeklindeki fıkrayı anlattı.

Cadde üzerindeki berber dükkanlarından birine giren Nabi Avcı'ya işyeri sahibi koltuğu göstererek "Buyurun seçim tıraşını yapayım Bakanım" deyince Avcı da "Biz tıraşımızı peşin olup geldik. İnşallah daha sonra nasip olur" dedi.

Bakan Avcı, esnaf ziyaretleri sırasında işyerlerinde ve sokakta karşılaştığı çocuklara oyuncak bebek dağıttı.