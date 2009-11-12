'Kurtlar Vadisi Gladio' gösterime girmeden korsanı çıktı

Sinema oyuncusu Musa Uzunlar, yakında gösterime girecek olan 'Kurtlar Vadisi Gladio' filminin korsan kopyaları ile ilgili başvuruda bulunmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Filmin yapımcı şirketi Pana Film’in Genel Müdürü Saadettin Namoğlu ve avukatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine gelen Uzunlar, Şube Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.



Emniyet Müdürlüğü’nden çıkışında Uzunlar, filmin kopyasının çıktığına ilişkin duyum aldıklarını belirtti. Uzunlar, “Korsan ürünlerin satışlarıyla emeklerin bir kalemde elden gitmesi hepimizi çok üzüyor. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olacaklarını umuyorum. Eğer bir şeye emek harcıyorsanız ve karşılık alamıyorsanız zarar görüyorsunuzdur. Şirketin mali bir emeği var. Bu filmde çalışan insanlar var. Biz bunları engellemeye çalıştık. Emniyetin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyoruz” dedi.



Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri ise korsan ürünlerle mücadeleleri ve operasyonlarının sürdüğünü belirterek, Pana Film şirketinin yaptığı başvurunun değerlendirildiğini belirtti.

