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Yaşam

''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN' 28 OCAK'TA İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 14:38

-''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN' 28 OCAK'TA  İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - ''Kurtlar Vadisi Filistin'', 28 Ocakta vizyona girecek. Pana Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alan film, 28 Ocak 2011'de Türkiye'de ve dünyada aynı anda sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Pana Film adına Raci Şaşmaz'ın üstlendiği filmin senaryosu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan tarafından kaleme alındı.  Zübeyr Şaşmaz'ın yönetmenliğinde çekimleri Tarsus ve Adana'da devam eden filmin oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar, Erkan Sever, Zafer Diper, Umut Karadağ ve Ayten Uncuoğlu yer alıyor. Filmin konusu özetle şöyle: ''Gazze'ye insani yardım malzemeleri götüren gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları, baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutanı ele geçirmek amacıyla Filistin'e gider. Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar'ı bazı sürprizler bekler. Hedeflerindeki kişi olan Moşe Ben Eliezer'in kural tanımaz gaddarlığı ve teknolojik imkanları işleri zorlaştırır. Polat, Moşe'ye ulaşmaya çalışırken Filistin'de masum insanların nasıl öldürüldüklerini görür. Moşe, köyleri yıkıyor, çocukları öldürüyor ve Polat'a yardım eden herkesi hapse atıyor. Ancak teknolojik imkanlar ve kural tanımazlık, Moşe'yi kurtarmaya yetmeyecek.''

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