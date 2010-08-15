T24 - Kurtlar Vadisi senaryolarında güncel konuları işlemeye devam ediyor. Ekip bu defa da Filistine'e gitmekteyken baskına uğrayan Marmara gemisinde yaşananları ve sonrasını işleyecek...



Film ekibi, Adana'daki Çukobirlik fabrikasını İsrail savaş üssüne çevirirken, Tarsus'un bir mahallesine ise küçük Filistin kurdular. Zaman gazetesinde yer alan habere göre;



Sıcak havalara rağmen fabrikada 400 kişilik bir ekip hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir yandan yeni sahneler çekiliyor, bir yandan da fabrikanın pamuk ambarlarına devasa dekorlar inşa ediliyor. Gerçeğinin kopyası helikopterler, tanklar ve askerî araçlar savaşın soğuk yüzünü yansıtıyor. Kaynakçılar, keresteciler ve boyacılar fabrikayı İsrail'in savaş üssü haline getirmiş. Film ekibi, Tarsus'taki çekimlerin bir bölümünü tamamlamış. Bir hafta süren Tarsus çekimleri en çok esnafın yüzünü güldürmüş. Çünkü ilçe, Kurtlar Vadisi meraklılarıyla dolmuş taşmış. Çekimler 10 Eylül'e kadar Adana ve Tarsus'ta devam edecek.



Kurtlar Vadisi Filistin’in oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar ve Erkan Sever alıyor.



Türkiye‘nin en pahalı filmi olacağı konuşulan "Kurtlar Vadisi: Filistin" 5 Kasım'da Türkiye ve dünyada aynı anda vizyona girecek. Filmin yapımcılığını Pana Film adına Raci Şaşmaz, yönetmenliğini ise Zübeyr Şaşmaz üstleniyor.









