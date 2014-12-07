Kurtlar Vadisi ekibinden 'Alparslan'lı 'Haşhaşi'li yeni dizi

Kurtlar Vadisi'nin ekibi yeni bir dizi hazırlıyor. Selçuklu dönemini anlatacak olan dizide Haşhaşiler, Hasan Sabbah, Alparslan, Ömer Hayyam gibi karakterler yer alacak.

Kurtlar Vadisi'ni yapan Pana Film'in yeni projesinin konusu 'Haşhaşiler' olacak.

Kulislere sızan bilgilere göre, proje Selçuklu İmparatorluğu’nun en görkemli dönemlerini anlatacak. Yapımda Alparslan, Hassan Sabbah, Nizam-ül Mülk ve Ömer Hayyam gibi karakterler de yer alacak.

Yeni dizinin en ilginç detayı ise Haşhaşiler olacak. Radikal'de yer alan habere göre, Hassan Sabbah’ın liderliğini yaptığı 'Haşhaşi'lerin teşkilatının da Selçuklular'a yönelik faaliyetlerinin de anlatılacağı dizide Alamut Kalesi de var.

Pana Yazım Grubu tarafından kaleme alınan yapımın tarih danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Çelik yapıyor. Oyuncu kadrosu sır gibi saklanan yapımın yakında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Pana Film’in yakın dönem planları arasında dizi projesi ile birlikte ‘Alparslan’ konulu bir film de yer alıyor.