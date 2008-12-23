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Kurtlar Vadisi Arap televizyonlarında

"Kurtlar Vadisi" fragmanlarını vermeye başladığı "Abu Dabi" Arap televizyonunda yakında yayımlayacak

23 Aralık 2008 02:00

"Kurtlar Vadisi" adlı dizi Arap televizyonunda yayımlanacak. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan "Abu Dabi" televizyonu, fragmanlarını vermeye başladığı diziyi yakında yayımlayacak.

Abu Dabi televizyonu, diziyi ne zaman yayımlamaya başlayacağını ise henüz duyurmadı. "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" adlı dizilerin Arap dünyasında büyük izleyici toplamasının ardından Arap kanalları çok sayıda Türk dizisini yayımlamaya başladı.

Abu Dabi kanalında halen yayımlanan "Acı Hayat" adlı dizinin yanı sıra MBC ve Suriye kanalları başta olmak üzere çeşitli Arap kanallarında "Elveda Derken", "Yersiz Yurtsuz" ve "Genco" dizileri yayımlanmaya devam ediliyor.

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