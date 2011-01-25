Kurtlar Vadisi Almanya'da yasaklandı

T24- Almanya’da "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin gösterimi yasaklandı. Gerekçe olarak filmin Yahudi soykırımı kurbanlarını anma gününde vizyona girmesi gösterildi.

CNN Türk haber televizyonunun bildirdiğine göre, Almanya, 27 Ocak’ta, yani Uluslararası Holokost (Yahudi soykırımı) Kurbanlarını Anma Günü’nde vizyona girecek "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin gösterimini yasakladı.

Alman kamuoyu, filmin bu tarihte vizyona girmesine anti-Semitist öğeler barındırdığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

"Kurtlar Vadisi Filistin"in Almanya’daki dağıtımını üstlenen Köln merkezli Pera Film yetkilileri ise tarihin hassasiyeti hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, filmin aslında kasım ayında vizyona gireceğini ancak prodüksiyon sorunları dolayısıyla bu tarihe kadar geciktiğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan ve dokuz Türk’ün hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskınından da bahsedilen film, Almanya'da 100 sinemada birden gösterime girecekti.