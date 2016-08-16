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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Kurtlar Vadisi 15 Temmuz'dan 2 ay önce 'darbe' isimli alan adı almış"

Kurtlar Vadisi'nin darbe isimli alan adı sosyal medyanın da gündemindeydi

16 Ağustos 2016 11:46

Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Kurtlar Vadisi Darbe" isimli filmin çekileceğini duyurmasıyla birlikte "kurtlarvadisidarbe.com" alan adlı internet sitesini 18 Mayıs tarihinde aldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, "kurtlarvadisidarbe.com" alan adlı internet adresi 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce 18 Mayıs tarihinde satın alındığı özellikle Twitter'da birçok kullanıcı tarafından ileri sürüldü. Sosyal medyanın gündemini oluşturan olayda alan adını satın alan isim de kayıtlara göre Pana Film yöneticisi Murat Özyer'in isminin yer aldığı öne sürüldü.

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Kurtlar VadisidarbePana Film

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