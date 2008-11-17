Kurtlar Vadisi - Şemdinli

'Lodos' operasyonuna yakalanan çetenin, ünlü yönetmen Osman Sınav'dan, 'Şemdinli olayları'nı ele alan film çekmesini istediği ortaya çıktı. Prodüktörlüğe soyunan çetecilerin oyuncu tercihi ise Polat Alemdar önderliğindeki Kurtlar Vadisi ekibi.



Dünyanın en büyük bahis şirketlerinden “Bwin”i dolandıran ve aralarında polis, asker, yargı mensubu, PKK itirafçısı bulunan çetenin, Şemdinli olayları ile ilgili film çekmek istediği ortaya çıktı. Çete üyesi zanlılardan bir film şirketinde çalışan Arafat İlhan Önal ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanvekili Y.B. arasında gerçekleşen telefon konuşmasında, Şemdinli olayları ile ilgili film çevirme projesi de yer aldı.



Yeni Şafak’ın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Amirliği'nin 9 aylık takibi sonucu gerçekleştirdiği 'Lodos Operasyonu'nda yakalanan zanlılardan Arafat İlhan Önal'ın, Albay Y.B.'yı 8 Aralık 2007 tarihinde arayarak “Ben de şeyin misafirleriyim Osman Sınav'ın. Osman Bey'e şunu söyledim şimdi işlerimizi kurduktan sonra bana bir film çevireceksin. Şemdinli filmi, gerçekleri anlatacak. Çok sevindi, 'ya' dedi 'keşke öyle bir şey yapsak vatandaşa gerçeği anlatacak böyle aylarca reklamını yapacak güzel bir sinema filmi çok süper olur.' dediği tespit edildi.



'10-15 milyon dolar harcamamız lazım'



Bwin'i 2.5 milyon euro dolandıran çetenin buradan kazandıkları parayı film sektörüne yatırmayı düşündükleri de ortaya çıktı. Telefon görüşmesinde Sınav'ın böyle bir filmi çekmeyi kabul ettiğini öne süren Önal, film için cast bile oluşturdu. Bu filmi Kurtlar Vadisi ekibi ile beraber yapabileceklerini belirtti. Şemdinli filmi için gişe hesapları yapan Önal'ın, Albay B.'ye “10-15 milyon dolar harcarsak gişe rekorları kırarız” dediği de belirlendi.



Arafat İlhan Önal ile Albay Y. B. arasında geçen telefon görüşmesinde şu diyaloglar yer alıyor :



Önal: Osman Bey'e şunu söyledim şimdi işlerimizi kurduktan sonra bana bir film çevireceksin. Şemdinli filmi, gerçekleri anlatacak. Çok sevindi 'ya' dedi keşke öyle bir şey yapsak vatandaşa gerçeği anlatacak böyle aylarca reklâmını yapacak güzel bir sinema filmi çok süper olur.' Komutanım olmaz mı? Finans dedi benden dedim gişe rekorlarını kırarız



Y.B.: Kırar, kırar merak etme milyon dolarlık yapacağız yani.



Önal: Tabi, tabi en az 10-15 milyon dolar harcamamız lazım. Tamam diyor ben hazırım, bütün kadrom hazır, zaten bütün “Kurtlar Vadisi” var ya, şöhret ondan sonra, bütün şu an piyasadaki en iyi filmlerin oyuncuları aşağıda.



Y.B.: Zaten ben baktım şeylerine iyi yani güzel, güzel haydi bakalım. İnşallah en güzelleri devam edecek.



Önal: İnşallah komutanım daha güzelleri olacak.



Y.B.: Dediğim gibi işimizi sağlam tutalım yeter ki dediğim gibi genişleyeceğiz, yayılacağız ama ayaklarımız yere basarak uçmayacağız yani öyle diyeyim



Önal: Evet, evet, şu an yemeğimiz hazır, malzememiz hazır. Çevremiz güzel. Sadece geriye kalan yemeği pişirmek ve yemeğin lezzetini tutturabilmek.



Şemdinli’de neler olmuş?



Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım'da eski bir PKK hükümlüsü olan Seferi Yüksel'in işlettiği Umut Kitapevi'nde patlayan bomba, Susurluk türü ilişkileri ortaya çıkarmıştı. Bombayı koyduğu öne sürülen PKK itirafçısı, kendisini jandarma aracında bekleyen iki astsubayla kaçmak isterken halk tarafından yakalanıp, tartaklanmıştı. Şemdinli olayından yargılanan sanıklar 39 yıl 5'er ay hapis cezası aldı. Ancak, Yargıtay kararı bozup dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkemede yargılanan sanıkların hepsi serbest kaldı.



