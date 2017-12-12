Kurtköy TEM Otoyolu'nda feci kaza; 1 ölü 2 yaralı(EK BİLGİLERLE)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KURTKÖY\'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada iki kamyon TIR birbirine girdi. Kazada, 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. 2 saat süren çalışmaların ardından kapanan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy Mevkii\'nde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Gebze\'den İstanbul istikametinde seyir halinde olan Recep Çataltaş\'ın kullandığı 34 JH 3978 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 PM 090 plakalı kamyona çarptı, o da önündeki 34 GDK 83 plakalı TIR\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun alev aldığını gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda, polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Recep Çataltaş\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ortadaki kamyonda sıkışan Necati Yüksel ve Hasan Çalık itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı Marmara Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması ve araçların olay yerinden kaldırılmasıyla 2 saatin ardından, kapalı tutulan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

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