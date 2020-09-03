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Kurtköy gişelere otobüs çarptı

03 Eylül 2020 16:55

İstanbul, Kurtköy gişelere otobüs çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

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