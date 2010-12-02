-KÜRTÇE SAVUNMA YAPTILAR ŞANLIURFA (A.A) - 02.12.2010 - Şanlıurfa'da, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılanan 98 kişiden bazılarının savunmasını Kürtçe yaptığı belirtildi. Yargılananlardan BDP il yöneticisi Avukat Bekir Benek'in verdiği bilgiye göre, 5 Aralık 2009 tarihinde kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) il teşkilatınca düzenlenen yürüyüşte, ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet'' ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan aralarında o dönem parti il yöneticisi olanların da bulunduğu 98 kişinin yargılanmasına başlandı. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 33 sanık katıldı. Savunmalarını Kürtçe yapan 32 sanığın ifadeleri tercüman aracılığıyla alındı. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. Yargılananlardan BDP il yöneticisi Avukat Bekir Benek, duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, haksız bir yargılama söz konusu olduğunu savundu. Ancak davada tarihi bir adım atıldığını ve savunmaların Kürtçe yapıldığını ifade eden Benek, özetle şunları kaydetti: ''Mahkeme heyeti, savunmamızı tercüman aracılığıyla Kürtçe vermemize imkan sağladığı için bu bizleri mutlu etti. Bu çerçevede sayın mahkemenin bu tutumunu taktir ettiğimizi, bunun lokal bir karar olarak kalmayıp, yargısal süreçlerde ana dillerinde ve kendilerini rahat ifade ettikleri dillerde savunma vermek isteyenlere, tüm mahkemelerin bu yönde karar vermelerini istiyoruz.'' Yargılananlardan Mustafa Arısüt ise Kürtçe bilmediğini ve savunmasını Türkçe yaptığını dile getirdi. Arısüt, davaya konu olayı gazetecilik görevi nedeniyle takip ettiğini ancak ''muhalif bir gazeteci olduğu için polis ekiplerinin kendisini cezalandırmak amacıyla bu işlemleri yaptığını'' öne sürerek, bu nedenle yargılandığını iddia etti. Yargılananlardan Adnan Etli ise gazetecilere duruşmayla ilgili Kürtçe açıklama yaptı. Duruşmaya katılanlar, açıklamaların ardından dağıldı. Bu arada duruşma nedeniyle polis ekiplerinin, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.