-KÜRTÇE ŞARKI YARIŞMASININ ELEMELERİ TAMAMLANDI MERSİN (A.A) - 20.01.2011 - TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT 6'nın düzenlediği Kürtçe türkü yarışması ''Strana Xwe Beje''nin Türkiye ayağı Mersin'deki elemelerle tamamlandı. ''Sen Türkünü Söyle'' anlamına gelen ''Strana Xwe Beje'' yarışmasının Mersin elemeleri, TRT Çukurova Bölge Müdürlüğünde yapıldı. Erkeklerin ilgi gösterdiği yarışmanın tek kadın katılımcısı Elazığ'dan gelen 15 yaşındaki Gülşah Çetinkaya oldu. Yarışmanını yapılacağı TRT binasına gelen adaylar, jüri önüne çıkmadan türkülerini söyleyerek, sahneye ısınmaya çalıştı. Kimileri ise türkü eşliğinde halay çekti. Jüri üyelerinden Şeyhmus Esenkuş, İstanbul'da başlayan ve İzmir, Ankara, Van, Diyarbakır ve Nusaybin'de gerçekleştirilen Türkiye elemelerinin Mersin ile sona erdiğini söyledi. Erbil, Almanya ve İsveç'te elemelerin devam edeceğini belirten Esenkuş, birinciye İstanbul'daki TOKİ konutlarında bir dairenin ödül olarak verileceğini ifade etti. Elemelerde Türkiye'de ses getireceğine inandığı adaylarla karşılaştığını söyleyen Esenkuş, ''Bu yarışmayla Türkiye'de Kürt müziğinin de olduğunu ortaya koymayı amaçlıyoruz. TRT'ye böyle bir organizasyona öncülük yaptığı için teşekkür ediyorum'' dedi. -YARIŞMAYA IRAK'TAN GELEN VAR- Yarışmaya Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden katılan 15 yaşındaki Gülşah Çetinkaya, ağabeyi ile düğünlerde şarkı söylediklerini ifade etti. Grup Halay'ın üyesi olduğunu bildiren Çetinkaya, ''Yaşım küçük, ama hayalim büyük. Birinci olup Türkiye'de tanınan ve sevilen bir sanatçı olmak istiyorum'' dedi. Irak'ın Erbil kentinden gelen Devran Kerim (24) de ''Her insan Türkiye'de ünlü olmak ister. Onun için yarışmaya katıldım. Ankara'daki elemeleri kaçırdığım için Mersin'e geldim'' diye konuştu. İstanbul'daki elemeleri duymadığı için katılamayan Hayrettin Orman (37), müziğe ilgi duyduğunu, Kürtçe müzik konusunda geçmişte fazla özgür olamadıkları için kendisini geliştiremediğini, yarışmalar sayesinde aşama kaydedeceğini söyledi. Elemelere Adıyaman'ın Kahta ilçesinden katılan Murat Dağ da Nevşehir'de düzenlenen Türk Halk müziği yarışmasında birinciliği bulunduğunu dile getirerek, ''Bu sefer de Kürtçe'de Türkiye birinciliğini almaya geldim'' dedi. İnşaat kalıpçısı Ferhat İnan (31), elemelere Erzurum'un Karayazı ilçesinden katıldığını söyledi. İbrahim Tatlıses gibi ünlü olmak istediğini ifade eden İnan, ''TRT bize bir kapı açtı, ben de bir yerlere gelmek istiyorum'' diye konuştu.