Kürtçe'den gitti, Kürtçe'yle döndü!

Diyarbakır merkez Sur Belediye Başkanlığı'ndan `çok dilli belediyecilik' yaptığı gerekçesiyle alınan ve 29 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilip yeniden Belediye Başkanlığı'nı kazanan DTP'li Abdullah Demirbaş, Kürtçe konuşarak görevini Vali Yardımcısı Yemen Bayrak'tan devraldı.



Merkez Sur İlçesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, iki yıl önce `Çok dilli belediyecilik' yaptığı gerekçesiyle görevden alınmış, Belediye Meclisi de feshedilmişti. DTP'nin yeniden aday gösterdiği Demirbaş, 29 Mart yerel seçimlerinde başkanlığı kazandı. Görevini Vali Yardımcısı Yemen Bayrak'tan devralmak için belediyeye giden Abdullah Demirbaş, burada `En büyük başkan bizim başkan' sloganları ve karanfillerle karşılandı. Demirbaş'a, DTP milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de destek verdi.



Belediye binası önünde toplanan partililere konuşan DTP İl Başkanı Ali Şimşek, iki yıl önce Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin kendi ana dillerine sahip çıktıkları için görevden alındıklarını, ancak halkın 29 Mart'ta bu karara karşı anlamlı bir cevap verdiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Abdullah Demirbaş'ın tekrar seçilmesinin halkın hayırlı bir kararı olduğunu belirterek, ``Biz nereden kalmıştık hizmete diyerek oradan devam edeceğiz. Yanlış karar, hayırsız karar, halkın iradesinden geri döner, geri döndü de'' dedi.



DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, Abdullah Demirbaş ile meclis üyelerinin çok dilli hizmet kararı aldığında birilerinin adeta kıyamet kopardığını belirterek, şunları söyledi:



``Başkanımız AKP hükümetinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Danıştay'a yapılan başvurular sonuçsuz kaldı ve çok dilli belediyecilik kararı mahkum edildi. Bugün bu mahkumiyet halk tarafından bozulmuştur. Bu kararın ne kadar haklı, ne kadar yerinde, ne kadar meşru ve halkın talep ettiği bir hizmet olduğu bugün bir kez daha açığa çıktı. Başkanımız bir önceki dönem seçildiği oydan daha fazla oyla geri geldi. 2 yıl önce çok dilli hizmet kararı aldığında TRT henüz çok dilli yayın yapmıyordu. O dönemde kıyamet koparanlar seçim öncesi alelacele yasal zemini dahi olmayan TRT 6'dan Kürtçe yayına başladılar. Eğer bu kamu kuruluşunda çok dilli hizmet yapılamazsa, bunun yasal zemini yoksa demek ki TRT o günden beri suç işliyor. Elbetteki biz de çok dilli yayınına karşı değiliz, bunu da sahipleniyoruz. Ancak bu ironik duruma dikkat çekmek istiyoruz. Bu belediye kamu kuruluşudur, TRT'de kamu kuruluşudur. TRT'ye serbest, belediyeye yasak kararını halk kabul etmiyor. Halk kendi dilinde hizmet almak istediğinde kararlı olduğunu seçim sonucunda ortaya çıkardı. Bu belediye iki yıldır valilik tarafından yönetiliyor. Başbakan'dan ve İçişleri Bakanı'ndan da bir özür bekliyoruz.''



Sur Belediye Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Abdullah Demirbaş ise belediye binası önünde Türkçe ve Kürtçe yaptığı konuşmada, ``Ben bize oy veren ve vermeyen bütün Diyarbakır halkına ve Kürt halkına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Biz oy versin, vermesin herkesin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz'' dedi.



Abdullah Demirbaş'ı makam odasının kapısı önünde karşılayarak çiçek veren Vali Yardımcısı Yemen Bayrak, ikinci kez seçilen Demirbaş'ı kutladı. Bayrak, ``Daha önceki dönemlerde de başkan beyin ciddi hizmetleri oldu çaba sarfettiler ancak farklı nedenlerden dolayı görevden alındı. Onun yerine bir vali yardımcımızın ataması yapıldı. O da Sur halkına hizmet etti. Biz de kısa bir süre için görevi devraldık. Tabii kendimizin bir emaneti olduğunu biliyorduk. Bu emneti seçim sonucunda gelecek sahibine en iyi nasıl temsil ederiz diye hareket ettik. Bugün böyle bir mutlu gündeyiz. Seçimlerimiz gayet, şeffaf, açık ve rekabetçi bir ortamda geçti ve Sur'da başkanına kavuştu'' diye konuştu.





