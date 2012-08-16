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Yaşam

Kürt Zaytung'u: Tolaz

Türkçe’de 'Serseri' anlamına gelen Tolaz'da haberler Türkçe yayımlanıyor

16 Ağustos 2012 14:07

“Tolaz” adlı internet sitesi, “Kürtçe Zaytung” olarak ünlendi. Sitenin kurucuları kendilerini “Hepimizin hayat evresinde tolazlık diz boyu. Aynı şeyleri hemen hemen tüm Kürdolar yaşamış. Bu sayfa öncelikle tüm Kürt anne ve babalarına armağandır. Sizin tolaz oğullarınız şimdi ciddi tolazlıklar yapıyor. Kızmayın, sevinin.” diye anlatıyor.

Sitede yer alan bazı “haberler” şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı bir genelge ile önümüzdeki eğitim-öğretim sezonundan başlamak sureti ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğrencilere 14 yaşına kadar ‘Bölme’ işleminin öğretilmeyeceğini duyurdu. Buna göre milli birlik ve beraberliğimizin daha da gelişmesi için atılan bu adımla, daha çok toplama ve çarpma işlemlerine ağırlık verilecek. Türkiye’nin meşhur pedagoglarından Prof. Doç. Dr. Kaşmer Suk ‘Kesinlikle yerinde bir uygulama ama eksik, bence sadece bölme işleminin değil aynı zamanda çıkarma işleminin de eklenmesi gerekiyor’ dedi.” (Miiliyet / Burcu Karakaş)

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