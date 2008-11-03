Kürtçe yasağı sınır tanımıyor

Meclis’e gelen bir davetiyenin üstünde Kürtçe yazı olduğu için milletvekillerine ulaştırılması engellendi. Bir mahkumun ise kendi yazdığı Kürtçe bir şiir kitabını edinmesi cezaevi yönetimi tarafından yasaklandı



Taraf gazetesinin haberine göre; Zeki Kayar adlı mahkûm, cezaevinde “Dile Xembar”(Üzgün Yürek) isimli Kürtçe bir şiir kitabı yazdı ancak basıldıktan sonra kitap cezaevinde kendisine verilmedi. Gerekçe olarak ise “anlaşılmaz bir dil olduğu ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” gösterildi. Yine, ünlü yazar Mehmet Uzun ile ilgili hazırlanan bir belgeselin Türkçe, İngilizce ve Kürtçe yazılı davetiyeleri, “ne yazıldığı anlaşılamadığı” için Meclis’te dağıttırılmadı.



Milletvekillerine mektup



Siirt E Tipi cezaevinde yatan Zeki Kayar, yaşadığı yasağı bir mektupla DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik’e anlattı. Kayan, mektubunda, Ocak 2007’de “Dile Xembar”(Üzgün Yürek) isimli Kürtçe şiir kitabının Tevn Yayınevi tarafından basıldığını ve o günlerde Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde olduğunu anlatan Kayar, yayınevinin bu kitabı yayımladıktan sonra kendisine bir koli gönderdiğini ancak cezaevi idaresinin Kürtçe yazıldığı için kitabını kendisine vermediğini belirtti. Kayar, “Şiir kitabım kolisiyle birlikte cezaevinin altındaki bodrumda. İki yıldan beri bir koli şiir kitabım orada ve ne bana ne aileme veriyorlar. Bütün girişimlerim sonuçsuz kaldı” dedi.



Kayar, kendi yazdığı şiir kitabının cezaevi idaresi tarafından verilmemesi nedeniyle mahkemeye gittiğini, mahkemenin de bu talebini reddettiğini, buna neden olarak da kitabının Kürtçe yazılmasının gösterildiğini, Kürtçenin “anlaşılmaz bir dil” olarak görüldüğü ve tercüme edilemediği için “kamu güvenliği tehlikeye atılamayacağı” gerekçesiyle, kitabın kendisine verilmemesi yönünde karar çıktığını bildirdi.



Halen Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan Zeki Kayar’a, iki yıldır sadece kitabının kapağının fotokopisi verildi. Kayar, DTP’li Özçelik’e gönderdiği mektubunda, bu şiir kitabının dışarıda her yerde serbestçe satıldığını ve hakkında toplatma kararı olmadığını da belirtti.



TRT Kürtçe yayına hazırlanıyor ama



Osman Özçelik ise, Kürt dilinin yasaklanmasına ilişkin devlet tutumunu devam ettiğini belirterek, “TRT’nin Kürtçe yayına hazırlandığı böyle bir süreçte bir şiir kitabına Kürtçe yazılması nedeniyle el konulması ve yazarına verilmemesini yadırgıyoruz. Konunun aydınlatılması için Adalet Bakanlığı’ndan soru önergesi ile bilgi almaya çalışacağız. Bu kanun dışı durumu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.



Meclis’te de ne yazıldığı anlaşılamadı



17. Fotoğraf adlı bir grup, yazar Mehmet Uzun ile ilgili hazırladığı belgeselin davetiyelerini, milletvekillerine gönderilmek üzere TBMM’ye iletti. Davetiyelerde, Mehmet Uzun’dan, “Siz istediniz, ben de anlatacağım. Şimdi kandili yakın ve unutulmuşların sesini dinleyin” dizesi Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olarak yer aldı.



Meclis’te dağıtılması istenen davetiyeler dağıtım hizmetleri tarafından Genel Sekreterliğe gönderildi. Burada iki gün boyunca incelenen davetiyeler, “Üzerinde Kürtçe yer aldığı ve ne yazıldığının anlaşılamadığı” gerekçesiyle milletvekillerine dağıtılmasına izin verilmedi. DTP grup yönetimi, bu durumu Meclis Başkanı Köksal Toptan’a iletti.



TBMM’de daha önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin “Dengbejler” ile ilgili Kültür Bakanlığı’nın desteği ve AB fonlarıyla yaptığı kitap çalışmasının milletvekillerine dağıtılmasına izin verilmediği öğrenildi.

