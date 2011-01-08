-''KÜRTÇE VE ALEVİLİK'' SEÇMELİ DERS MUŞ (A.A) - 08.01.2011 - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, yeni açılan ''Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü''nün başlangıç adımlarını oluşturmak için Fen Edebiyat Fakültesinde seçmeli olarak ''Kürtçe'', Eğitim Fakültesi bünyesinde ise ''Alevilik'' dersi vereceklerini söyledi. İnanç, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans programı düzeyinde, ''Kürt dili ve Edebiyati Bölümü'' kurulması için senato kararını YÖK'e sunduklarını ve kararın olumlu karşılandığını bildirdi. Muş Alparslan Üniversitesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden İnanç, ''YÖK yürütme kurulu tarafından bizim talebimiz uygun bulundu. Resmi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulmuş oldu. İlgili resmi yazı da rektörlüğümüze YÖK tarafından tebliğ edildi'' dedi. Bundan sonraki süreçte, bölüme akademik personel istihdamıyla devam edeceklerini anlatan İnanç, 2011 yılında üniversiteye tahsis edilecek olan kadrolardan bir kısmını Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüne ayıracaklarını ifade etti. Alınacak olan araştırma görevlilerine yüksek lisans ve doktora çalışması yaptıracaklarını belirten İnanç, ''Bu arada öğretim üyeleriyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Öğrenci alabilmek için YÖK tarafından ön görülen minimum kriterler var. Bu minimum kriterleri sağladığımız an Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğrenci alabilmek için YÖK'e başvuruda bulunacağız'' diye konuştu. Süreci birlikte yönetecekleri paydaşlarının olduğunu da ifade eden İnanç, şunları kaydetti: ''Bunlardan birisi Mardin Artuklu Üniversitesi olacak. Orada daha önce 'Yaşayan Diller Enstitüsü' adıyla 'Kürt Dili ve Kültürü' adı altında anabilim dalı kuruldu. O lisansüstü düzeyde bir çalışma yapacak. Bizimki ise tamamen farklı, lisans düzeyinde bir çalışmamız söz konusu olacak. Bu bağlamda Fransa'da bir Kürt enstitüsü var. Orayla görüşmelerimiz var. 'Onların lisans programı nelerdir' diye onlara bakacağız. Ayrıca Kuzey Irak'taki üniversitelere ve bölümlere bakacağız. İran'daki bölümlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Bütün bunları toparlayıp kendi çalışma programımızı ortaya koymuş olacağız.'' Kürtçe ve Alevilik derslerinin kontenjanlar dahilinde bütün fakültelerin öğrencileri tarafından tercih edebileceğini ifade eden İnanç, ''2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Eğitim Fakültesi bünyesinde 'Alevilik', Fen Edebiyat Fakültesinde ise 'Kürtçe' adı altında seçmeli ders vereceğiz'' dedi.