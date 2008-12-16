Kürtçe TV'nin Seda Sayan'ı

TRT’nin Kürtçe TV için teklif götürdüğü sanatçı Rojin “ TRT benden Seda Sayan gibi haftada 5 gün program istedi. Henüz karar veremedim.” dedi



TRT’nin Kürtçe kanalı yayın hayatına 1 Ocak’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “birlik ve beraberlik” mesajıyla start verecek. Hummalı bir şekilde Kürtçe TV için hazırlıklarını yapan TRT, dışarıdan Kürtçe’yi çok iyi bilen 6 kişi ile sözleşme imzaladı, kurum içinden de Kürtçe bilen 10 kişiyi kanalın bünyesine kattı.



TRT bir taraftan daha önce yayınlanmış 30 adet film ve belgeselin kurum dışında dublajını yaptırırken, bir taraftan da kanalda program yapacak Kürtçe sanatçılar için Doğu ve Güneydoğu’da nabız yoklaması yapıyor. Yapılan çalışmada da özellikle gençlerin çok sevdiği sanatçı Rojin liderliği kaptı. TRT de Rojin’in kapısını çaldı. Rojin, teklifi doğruladı ve Vatan Gazetesi'ne şöyle anlattı:



“Evet, TRT’den teklif geldi. Bana haftanın 5 günü Seda Sayan gibi program teklif ettiler. Ben TRT’nin görüp göreceği en light Kürtüm, hard’lıktan fayda görmedim. Ama TRT’nin teklifine henüz yanıt vermedim. Çünkü bazı çekincelerim var. Kanal iki gün sonra da kapatılabilir. Ayrıca bu kanala iki tarafın da milliyetçileri sıcak bakmıyor.”



TRT’nin kanal için anlaştığı sanatçılara sözleşme imzalattığı da öğrenildi. Sözleşmeyi fesheden ya da sözleşmeye uymayanlar ise 500 bin YTL ceza ödeyecek.



Bu arada AKP’nin Kürt milletvekilleri de “Caney Caney” türküsünün bestecisi Kürtler’in çok sevdiği Şivan Perver’in kanalın açılışında konser vermesini istedi. Ancak şimdilik kurumun Perver’e sıcak bakmadığı söylendi. Kurumun bu kararında Perver’in hukuki kısıtlarının etkili olduğunu söyledi.



Haberler de olacak



Uydudan 24 saat yayın yapacak “TRT 7-8-9” gibi numaratik bir ismi olacak kanalda ana haber bültenlerine de yer verilecek. Bültenlerde TRT’de yayınlanan haberler Kürtçe olarak seyirciye sunulacak. Siyasilerin katılacağı açık oturumların da olacağı kanalda, muhabirlerin Doğu ve Güneydoğu’da Kürt kökneli vatandaşlarla yaptıkları söyleşiler de yeralacak.



Son albümü Deq/Dövme’de 7 Kürtçe 7 Türkçe şarkı seslendiren Rojin, bir röportajında da “Beni Kürtler çok Türk, Türkler ise çok Kürt görüyorlar. İki kesim de sadece o dilde şarkı söylememi istiyor. Ama ben bu ülkenin çocuğuyum ve iki dilde birden söyleyeceğim. Dillerin günahı yok. o günahları biz yaratıyoruz” demişti.



Kanalda başka kimler olacak?



Kanaldaki programlar ise şöyle:



* Şivan Perver’in yapım şirketi iki program yapacak. Bunlardan bir tanesi “Olacak O Kadar gibi komedi programı olacak. Programın adı da Tewlo.



* Muhsin Kızılkaya edebiyat programı yapacak.



* Nilüfer Akbal ise gece programı yapacak.

