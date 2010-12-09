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Politika

Kürtçe TRT’de Kürtçe’ye yasak

TRT Şeş’in 60 Kürtçe kelimenin kullanılmasını yasakladığı öne sürüldü...

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bi xêr be (Hayırlı olsun) diyerek açılışını yaptığı TRT’nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT Şeş’in 60 Kürtçe kelimenin kullanılmasını yasakladığı öne sürüldü. Kanal yönetimi, bu iddiayı yalanladı.

Fırat Haber Ajansı’na konuşan TRT Şeş’in eski çalışanı Rengin Elçi, televizyon yönetiminin Kürtçenin gramer yapısını ve dil olma özelliklerini bozacak bir uygulamaya giriştiğini, bu kapsamda Kürtçe birçok kelimenin kullanımını yasakladığını belirtti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Kürtçe TRT’de Kürtçe’ye yasakMHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankur’un, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde ise, PKK paralelinde yayın yapan Roj TV’de kullanılan bazı kelimelerin TRT Şeş’te kullanıldığını belirtmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildiği ve bu kapsamda Serok komar (Cumhurbaşkanı), Komar (Cumhur), Serokwezir (Başbakan), Netew (Millet) gibi kelimelerin de içinde yer aldığı yaklaşık 60 kelimenin yasaklandığı ifade edildi. Elçi’ye göre ise, TRT “Süleymaniye-Erbil orijinli bir Kürtçe yaratmaya” çalışıyor. 


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