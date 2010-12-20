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Yaşam

'Kürtçe söyleyemeyen' şarkıcının öldürülmesine protesto

Mersin Müzisyenler Platformu üyesi bir grup, “Kürtçe şarkı söyleyemeyen” şarkıcı Sarp Öztürk'ün öldürülmesini protesto etti.

20 Aralık 2010 02:00

T24- Mersin Müzisyenler Platformu üyesi bir grup, “Kürtçe şarkı söylemediği” gerekçesiyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu şarkıcı Sarp Öztürk'ün öldürülmesini protesto etti.


Yerel sanatçı Sarp Öztürk'ten (38), öldürüldüğü Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yeri önünde toplanan gruptan kimileri “kefen” giyerken, kimileri de olayı protesto eden pankartlar taşıdı. Öztürk'ün sevdiği bir türküyü söyleyen gruptakiler, taşıdıkları döviz ve Öztürk'ün fotoğrafını cinayetin işlendiği iş yerinin önüne bıraktı.


Mersin Müzisyenler Platformu adına açıklama yapan Gülşah Deniz Kılıç, bar, kafe gibi eğlence yerlerinde müzik icra edenlerin geçmişte bu tür saldırılara uğradığını, mevcut ortamda da devam edeceğini öne sürdü.


Olayın birileri tarafından etnik bir zemine taşınmaya çalışıldığını iddia eden Kılıç, “Oysa mesele Kürtçe şarkı meselesi değil. Kürtçe çalsan da öldürülebilirsin, Kürtçe çalmasan da” dedi.


Eğlence yerlerindeki çalışma koşullarının iyi olmadığını ve işletmecilerin çalışanlara gerekli değeri vermediğini ileri süren Kılıç, olayı protesto etmek ve seslerini daha iyi duyurmak için bu gece eğlence yerlerinde çalışan müzisyenlerin sahneye çıkmayacağını söyledi.



Zanlı aranıyor


Bu arada polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan M.B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay anında M.B'nin, yanında bulunduğu iddia edilen 3 kişi önceki gün yakalandı. Gözaltındaki zanlılardan ikisi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eşkalı belirlenen M.B ise aranıyor.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda “Kürtçe şarkı söylemediği” gerekçesiyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu şarkıcı Sarp Öztürk (38) silahla öldürülmüş, biri gitarist iki kişi de yaralanmıştı.

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