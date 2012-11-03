'Kürtçe savunma' talebi Bakanlar Kurulu'na gidiyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 682 tutuklu ve hükümlü KCK ve PKK'lının Kürtçe savunma yapma taleplerine yönelik düzenlemenin pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; Ergin, daha önce akademisyenlerden görüş alınmasını beklediklerini açıkladığı Kürtçe savunma yapılabilmesine ilişkin tasarı taslağını Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu’na sunulması için gayret gösterdiklerini belirtti.

BDP'li milletvekilleriyle görüşen Adalet Bakanı açlık grevlerinin sora erdirilmesi durumunda sorunların daha kolay çözüleceğini dile getirdi.