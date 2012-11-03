T24 LogoT24 Logo
Politika

'Kürtçe savunma' talebi Bakanlar Kurulu'na gidiyor

Adalet Bakanı açlık grevlerinin sora erdirilmesi durumunda sorunların daha kolay çözüleceğini dile getirdi

03 Kasım 2012 11:46

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 682 tutuklu ve hükümlü KCK ve PKK'lının Kürtçe savunma yapma taleplerine yönelik düzenlemenin pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; Ergin, daha önce akademisyenlerden görüş alınmasını beklediklerini açıkladığı Kürtçe savunma yapılabilmesine ilişkin tasarı taslağını Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu’na sunulması için gayret gösterdiklerini belirtti.

BDP'li milletvekilleriyle görüşen Adalet Bakanı açlık grevlerinin sora erdirilmesi durumunda sorunların daha kolay çözüleceğini dile getirdi.

ETİKETLER

sadullah erginadalet bakanıaçlık grevikürtçe savunmabakanlar kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24