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Yaşam

Kürtçe şarkı okumadı, kurşun yağdı

Mersin'deki bir barda bir kişi istediği Kürtçe şarkıyı seslendirmeyen şarkıcıyı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

17 Aralık 2010 02:00

T24 -  Mersin'deki bir barda bir kişi istediği Kürtçe şarkıyı seslendirmeyen şarkıcıyı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Mersin'de Jamsin bar adlı işyerinde, Kürtçe şarkı söyleme tartışması bir kişinin canına maloldu.

Gece yarısı barda bulunan Metin adlı bir kişi, sahne alan yerel sanatçı Sarp Öztürk'ten Kürtçe bir şarkı söylemesini istedi.

Sarp Öztürk Kürtçe bilmediğini ve istenen parçayı seslendiremeyeceğini söyledi. Müşterinin ısrarları üzerine tartışma çıktı.

Kürtçe şarkı isteyen kişi silahını çıkarıp sanatçıya kurşun yağdırdı. Sarp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda gitarist, garson ve bir müşteri de yaralandı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

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