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Politika

Kürtçe reklama beraat kararı

Baydemir, reklam panolarına Türkçe-Kürtçe yeni yıl ve bayram mesajı astırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

03 Mart 2009 02:00

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 2007 yılında reklam panolarına Türkçe-Kürtçe yeni yıl ve bayram mesajı astırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Baydemir katılmazken, avukatı Hayrettin Güzel hazır bulundu.

Avukat Güzel, kutlama mesajlarının Türkçe ve Kürtçe asılmasının suç unsuru oluşturmadığını savundu.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanık Baydemir'in beraatine karar verdi.

3 yıl 6 ay hapsi istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Baydemir'in TCK'nin "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere aykırı hareket etmek" suçunu kapsayan 222. maddesi ile "görevi kötüye kullanma" suçunu içeren 257/1. maddesi uyarınca toplam 3 yıl 6 ay hapsi isteniyordu.

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