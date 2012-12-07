Kürtçe oyun 'Daf', Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde

Tiyatrocu Aydın Orak'ın yazdığı ve Murat Garipağaoğlu’nun yönettiği 'Daf'(Kapan), Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Dilan Güçer, Remzi Pamukçu ve Aydın Orak'ın rol aldığı 'Daf''ın ilk gösterimi 18. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşti.

İstanbul Tiyatro Festivali'nin ardından yeni sezona Tiyatro Avesta'nın yeni rejisiyle giren oyun, 17. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde de seyirci karşısına çıktı.

Oyunun içeriği şu şekilde:

Bir sınırda dünyanın herhangi iki askeri; nöbet esnasında birbirleriyle çatışmaları- tartışmaları, mayın ve ölümlerle bir sınır sendromuna dönüşüyor. Korudukları anlamsız bir sınır.

Başkaları için kurdukları bir kapan. Bu kapanın zaman ilerledikçe zihinlerindeki kapan olduğunu fark etmeleri ve bu dönüşümün usulca yayılması, içine sürüklendikleri bir büyük yalana eviriliyor.

Onlar tahakküm kuran kişi veya sistemlerin hiçbir zaman özgür olamayacaklarını anlamayacak kadar gözü kara ve öfke dolular. Onlar ellerindeki silaha, korudukları sınıra, girdikleri zihinsel kapana alıştıkça yabancılaşır, yabancılaştıkça alışırlar.

Şiddetin sıradanlaştığı, ölümün basitleştiği, bireyin elinde silahla vahşileştiği an mazlumun hiçleştiği andır! Bireyin bireye, zihnine koyduğu ve hapsolduğu sınır/kapan metaforunun parçalanma eylemidir Daf oyunu.

15 Aralık Cumartesi günü 20.30'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Ruhi Su Sahnesi'nde sahnelenecek Kürtçe oyun, Türkçe üstyazılı seyircisi karşısında olacak.