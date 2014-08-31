'Kürtçe öğretmen adayları atama bekliyor'

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü Kürdoloji Bölümü tezsiz yüksek lisans programından mezun olan Kürtçe öğretmeni adayları atanmadıkları için başlattıkları açlık grevini sürdürüyor. Rektörlük binası önünde toplanan ve mezun olan öğretmen adaylarının oluşturduğu Kürtçe Öğretmenleri Platformu üyeleri sözcüsü Mutlu Can ve Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım atamalara dair kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Samimiyet sorgulanır

Remzi Budancir’in Taraf’ta yer alan haberine göre, Mutlu Can Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında Kürtçe’nin okullarda seçmeli ders olarak okutulacağını belirtmesinin ardından bazı üniversitelerin açtıkları bölüme öğrenci alımı yaptıklarını belirt. Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerinin Kürtçe öğretmeni yetiştirilmesiyle ilgili olumlu açıklamalar yaptığını hatırlatan Can, “Bu dersleri vermesi için üniversitelerde yetiştirilen Kürtçe öğretmenlerinin hala atanmaması bu konuda samimi olunmadığının bir göstergesidir. Oysa Mardin Artuklu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, okutulacak kitaplar konusunda protokol hazırlanmış ve Kürtçe öğretmenlerinin atanmak üzere eğitileceği ifade edilmişti” dedi.

Kadro değil sözleşme

Kürtçe seçmeli dersin kabul edilmesinin ardın gerek kadro yetiştirilmesi gerekse ders müfredatı konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kadri Yıldırım, bu konuda hem eski Bakan Ömer Çelik hem de mevcut bakan Nabi Yağcı ile görüşme yaptıklarını söyledi. Bakanların bu konuda çalışma yapacaklarına dair sözler verdiğini belirten Yıldırım, “Bu konuda doğan sorunları anlattık. Özellikle öğretmenlerin mutlaka atamasının yapılması gerektiğini belirttik. Sayın bakan, ‘Altyapı olmadığı için bu alanda kadro verilemeyeceğini ancak mezunların sözleşmeli olarak atanabileceğini’ söyledi.

Erdoğan’a mektup

Milli Eğitim Bakanı ile yaptıkları görüşme sonuç vermeyince bu defa Başbakan’a ulaştırılması için yazdığı mektubu Yalçın Akdoğan’a verdiğini belirten Yıldırım, “Ancak yine herhangi bir atama yapılmadı” dedi. Yıldırım, Başbakan’ın mitinglerde anadilde eğitim konusunda eğitici yetiştirilme-sinden övünerek bahsetmesine rağmen atamaların yapılmamasını eleştirdi. Atama yapılmadığı için Üniversiteye başvuran öğrenci sayısının giderek azaldığına dikkat çeken Yıldırım, “İlk yıl 3 bin kişi başvurdu, ikinci yıl 2 bin bu yıl ise bu sayı bine indi. İlgi giderek azalıyor. Bu sorunun çözülebilmesi için verilen sözler tutulmalı, gereken adımların mutlaka atılmalı” dedi.

Kürtçe seçen öğrenciler öğretmensiz kalıyor

Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Farz edelim ki şu an kadro için altyapı yeterli değil, ancak sözleşmeli atamalar bile kabul ediliyor. Kaldı ki yasal düzenleme yapmak bu kadar zor değil. İstense bir günde halledilecek bir sorun. Bakın şu anda sadece Mardin’de 6 bin öğrenci Kürtçe dersi seçmiş. Atamalar yapılmadığı takdirde okul müdürleri gelişi güzel görevlendirme yapacak, ya da eğitici olamadığı için seçilen dersi uygulayamayacak. Bu ciddi bir sorun.”

Ankara'ya taşıyacaklar

Atanamayan Kürtçe öğretmenleri Mardin’de dönüşümlü olarak başlattıkları açlık grevini Ankara’ya taşımayı planlıyor. Amaçları, atanma sözü veren siyasilere kendilerini hatırlatmak. Atanamayan Kürtçe öğretmenlerin başlattıları açlık grevi beşinci gününde. Kürtçe öğretmenleri, siyasilerin mezuniyetten sonra atanacakları sözü verdiğini söylüyor ve bu sözü hatırlatmak üzere dönüşümlü açlık grevi yapıyorlar.