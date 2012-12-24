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Kültür-Sanat

Kürtçe müzikte farklı bir tat: Marmasi

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Mirady, yedi yıl süren çalışmasının sonunda Kürtçe ve Zazaca onbir şarkıdan oluşan albüm yayımladı

24 Aralık 2012 12:17

Asıl adı Murat, Diyarbakır'da öğretmenlik yapıyor, ama onu herkes ilk albümünü çıkardığı günden bu yana Mirady olarak tanıyor. Mirady geçtiğimiz günlerde geleneksel ezgilerden, rock müziğe kadar farklı yorumlara yer verdiği yeni albümünü yayımladı.

Müzik çalışmalarına Kürt müziğinde farklı ses arayışıyla yola çıkan Mirady'nin, Marmasi (Yılan balığı) adını verdiği albüm dokuzu Kürtçe , ikisi Zazaca toplam on bir şarkıdan oluşuyor. Tüm şarkı sözlerini kendi yazan Mirady şarkılarda yaşanmış hikayelere yer verdi. 

Müzik yönetmenliğini Ferhat Güneş’in yaptığı Vedat Yıldırım, Harun Ataman, Ferec Reh gibi sanatçıların vokal yaptığı çalışmanın tamamı akustik enstrümanlarla, pop müzik merkezli olarak, geleneksel müzik ve dünya müzikleriyle sağlam köprüler kurabilecek nitelikte. Anadolu Müzik tarafından yayımlanan albümde Kürtçe ve Zazacanın sokakta konuşulan saf haline yer veriliyor.
 

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