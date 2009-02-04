'Kürtçe menülü' cep telefonu

Kürtçe menülü telefon satışı, “Mizgin, Mizgin, Mizgin, Çave We Roni Derket Telefona Kurdi” (Müjde, Müjde, Müjde... Gözünüz aydın Kürtçe telefon çıktı) şeklindeki duyuruyla yapıldı.



Diyarbakır’da bayilik yapan Uğur Akar, mevcut yazılım üzerinde yaptığı değişiklikle cep telefonlarının kullanım dilleri arasına Kürtçeyi ekledi



Cep telefonlarının kullanım menüsüne Kürtçe de girdi. Diyarbakır’da cep telefonu baş bayiliği yapan Uğur Akar, yerli üretici TTN Mobile’ın D550 ve D530 marka cep telefonlarına Kürtçe menü ekledi. Bu iki modelin satışına dün başlayan firma, ilk gün 200’e yakın sipariş aldı.

Uğur Akar, Kürtçe menünün Kürt dilini bilen akademisyenler ve Kürt dil enstitüsünün desteğiyle, iki yıl süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Akar, yazılım tarafının kendi çabalarıyla yenilendiğiin söyledi. Akar, Kürtçe menülü telefonları yakın zamanda Ankara ve İstanbul’da da satışa çıkarmayı planladıklarını ifade etti.



Kürtçe Nokia yaptı!

Bu konuda uluslararası üreticilere e-posta ve telefon yoluyla başvurarak, bu kapsamda iş yapmak istediğini belirten Akar, bu üreticilerden yanıt gelmediğini, TTN Mobile’ın ise kendilerinin ciddi destek sağladığını söyledi.

Akar, “Bir çok firmaya Kürtçe menü için başvurduk, ancak bizi geri çevirdiler. Bu teklifi TTN Mobile kabul etti. Toptan alım gücümüz olmadığı için şirket ilk etapta 1.000 telefonu açık hesap şeklinde gönderdi. Talebe göre üretimimiz artacak. Diyarbakır’da satışlara bugün (dün) başladık ve çok şaşırdık. Çünkü Kürtçe menülü telefonlar büyük rağbet gördü. Kürtçe menüyü her telefona yükleyebiliriz. Kürtçe menülü telefonları 210 ile 250 TL arasında değişen fiyatlar ile satıyoruz” dedi.

Akar ayrıca, daha önce Nokia’nın 5110 ve 6110 model telefonlarına kendi çalışmaları sonrasında Kürtçe menü yükleyerek kullandığını da aktardı.

TTN Mobile Pazarlama Direktörü Özlem Dağ, şirketin Kürtçe menülü telefon üretimi olmadığını, buna karşılık Diyarbakır bayi yetkilisinin telefonlara Kürtçe menü yükleyerek satışa çıkardığını söyledi. Dağ, “Telefonlara yeni yazılımlar yükleyerek kullanmak mümkün. Diyarbakır bayimizde bu şekilde Kürtçe menü yüklemiş telefonlara ama bizim Kürtçe menülü üretimimiz yok. Bu bir pazarlama stratejisidir” dedi.









