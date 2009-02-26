Kürtçe, Meclis'te nerede konuşulabilir?

TBMM çatısı altında; genel kurul salonunda, parti grup toplantılarında, en azından mikrofondan, Kürtçe konuşmak yasak. Peki Meclis'in her yerinde mi yasak? Nerelerde serbest olduğunu TBMM Başkanı Köksal Toptan açıkladı.





Toptan, milletvekillerine şöyle yol gösterdi: Meclis'teki odanda, kuliste, koridorlarda, sohbette ne konuşursan konuş, müdahale etmek kimsenin aklından geçmez.



Bu arada Meclis Başkanı Toptan, DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün grup toplantısında Kürtçe konuşacağını önceden biliyormuş. Yani Meclis TV yayını kesmeye hazırlıklıymış.



Toptan bu açıklamaları Yavuz Donat'a yaptı. İşte Donat'ın o yazısı:



Salı günü 'ne' oldu?



Meclis Başkanı Köksal Toptan'a sorduk:

- Salı günü Meclis'te ne oldu?

"Ne olduğunu" herkes biliyor.

TV'ler uzun uzun verdi.

Dün de gazeteler yazdı.

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Meclis'te, DTP grup toplantısında "Kürtçe konuştu."

Meclis-TV de "yayını kesti."



Ama biz "yine de" TBMM Başkanı'na sorduk:

- Ne oldu?

Köksal Toptan "önceden bu konuda bize bazı haberler gelmişti" dedi.

"Olay" önceden bilindiği için "önlemi" de alınmış.

Köksal Bey:

- Kürtçe konuşma başlayınca, yayını kestik.



TBMM Başkanı:

- Anayasa'da ve Siyasi Partiler Kanunu'nda açık hüküm var.

- Resmi dil Türkçe.

- Parti toplantılarında ve mitinglerde Türkçe konuşulur.

- TBMM Genel Kurulu'nda, parti gruplarında, komisyonlarda ve basın merkezindeki konuşmalar da Türkçe'dir.

- Meclis'teki odanda, kuliste, koridorlarda, sohbette ne konuşursan konuş, müdahale etmek kimsenin aklından geçmez.



- Sayın Başkan, şimdi ne olacak?

- Kürtçe konuşma başlayınca yayını kestirmek Anayasa ve yasaların yüklediği sorumluluğun gereği... Sonrası Meclis Başkanı'nın işi değil... Suç varsa savcıları, yargıçları ilgilendirir.









