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Kültür-Sanat

Kürtçe Kur'ân-ı Kerim meali tamamlandı

Diyanet, 10 bin adet Kürtçe Kuran-ı Kerim mealinin basıldığını, meallerin kısa sürede dağıtımının yapılacağını bildirdi

01 Mayıs 2015 15:35

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kürtçe Kuran meali çalışması tamamlandı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, çalışmanın beş yılda tamamlandığını belirterek, "Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığımızdaki bazı üyelerimiz ve uzmanlarımız incelemişlerdir. Ayrıca İlahiyat Fakültelerinden bazı hocalarımız incelemişlerdir. Çalışmanın bitmesine müteakip de eserin basımı gerçekleşmiştir" dedi.

 

10 bin adet basıldı

 

Salman, 10 bin adet Kürtçe Kuran-ı Kerim mealinin basıldığını, meallerin kısa sürede dağıtımının yapılacağını bildirdi. Salman, İngilizce, Fransızca, Rusça, Azerice, Kazakça, Danca, Arnavutça başta olmak üzere 15 dilde Kuran-ı Kerim mealini neşredeceklerini açıkladı.

 

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