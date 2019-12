Kürtçe köy isimlerine özgürlük!

Kürt sorununda yeni açılımlar olabilir

Kürt aydınlar da 'akil adam' diyor

Atalay: İstihbarat birimlerinde kıskançlık var

Terörle Mücadele Müsteşarlığı tasarısında neler var?



Teröre karşı müsteşarlık



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, PKK’lı Murat Karayılan’ın yaptığı açıklamaları dikkatle not ettiklerini söyledi. Kürt sorunun çözümü için şartların uygun olduğunu ve bu konuda başlatılan bir çalışmanın devam ettiğini belirten Atalay, ismi değiştirilen köylere tekrar Kürtçe isimler verilebileceğini kaydetti. Atalay, “Yerel talepler olursa olur, niye olmasın” dedi.Radikal’in haberine göre; Atalay, yeni kurulan ‘Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın tanıtımı için dün yapılan toplantıda önemli mesajlar verdi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Daire Başkanı Tümgeneral Hüseyin Güçlü ve diğer yetkililer katıldı. Müsteşarlığın kuruluşu ile ilgili tasarıyı Meclise sevk ettiklerini belirten Atalay, özetle şunları söyledi:Terörizmin zaferi özgürlüklerin yenilgisidir. Terörle mücadele en sağlıklı yöntem, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin tüm kurum ve kuruluşları ile çalıştırmaktır. Demokrasiyi özgürlükleri ve hukuku istismar ederek, Türkiye’nin hukuk ve demokrasi yolunda geri adım atılmasını bekleyen kişiler varsa boşuna bekleyeceklerdir.Burada yetkisi ve gücü yüksek tutulmuş bir müsteşarlıktan bahsediyoruz. Bu yapıyla önce terör ve teröre kaynaklık eden sorunlarla mücadelenin gereklerini sistematik bir bilgi havuzunda toplayacak ve kurumlar arasında tam bir koordinasyon sağlayacaktır. İstihbarat birimlerinin birbirinden biraz kıskançlıkları vardır. Müsteşarlığa bilgi akacak.İsmi ne olursa olsun, önümüzde bir sorun var ve bu konuda Türkiye’nin önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözümü için konjönktür, iç ve dış etkenler şu anda her zamankinden daha müsaittir. Bu konuda yapılacak çalışmalar büyük destek görmektedir. Devlet bu konuda yek vücuttur, zaten yürüyen ciddi çalışmalar vardır. Hükümet olarak bu yeni müsteşarlığın görevi olarak, Başbakanımızın 2005 Ağustos ayında Diyarbakır’da yaptığı açıklamanın arkasındayız.Biz ilelebet terörle yaşamayı değil, terörün olmadığı bir hayatı istiyoruz. Güçlü bir siyasi iradeyle bu mümkündür. İnsan hayatını korumak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu iradeyi özellikle ifade etmek istiyorum, kullanmamız gereken imkânlarımızı ne ise hepsini seferber edeceğiz. Daha kuşatıcı adımlar atmakta kararlıyız. Sorunlarımızın çözümü için bugüne kadar yapılanlardan daha fazlasını yapacağız. Zaten bazı önemli çalışmalarda sürdürüyoruz. Ne yapacaksak mutlaka hak ve hukuk hürriyetler ekseninde yapacağız.İster kültürel meselelerimizi konuşalım, ister sosyal yaralarımızı konuşalım, bütün mesele insanda düğümlenmektedir. İnsanımızın huzurunu artıracak, gönlünü kazanacak yeni yollar bulmalıyız. Birlikte yaşamanın yollarını bulmak durumdayız. Bütün farklılarımızla zenginliklerimizle birlikte yaşamanın yollarını bulmalıyız. Ve yeni yollar bulmayız ki, sevgi, merhamet ve barış egemen olsun. Bu kurum kamu düzenimize barış ve huzura, kardeşliğin perçinlenmesine büyük katkıları olacaktır. Ülkenin bu sorunu çözümüne büyük bir destek verecektir.”Atalay, Başbakan Erdoğan’ın dile getirdiği Kürtçe köy isimlerinin geri verilmesiyle ilgili olaraksa şunları söyledi: “Bu konuşuluyor zaman zaman. Şu anda bizim hemen gündemizde yok, ama bu daha öncede bizim başkanımızla konuşuldu. Yani yerel talepler olursa olur, niye olmasın.” Atalay, Murat Karayılan’ın Milliyet yazarı Hasan Cemal’e yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da “Biz olup biteni her şeyi dikkatle izliyoruz, dikkatle not ediyoruz” dedi.İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın açıkladığı ve dün TBMM’ye sunulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın kurulmasını öngören tasarıyla gelen bazı düzenlemeler şöyle:* Terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.* Kurul, İçişleri Bakanı başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşacak.* Müsteşarlık müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacak.* Müsteşarlık, terörle mücadele alanında, politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütecek. Doğrudan müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulacak.* Gerek duyulan istihbari bilgiler; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa verilecek.* Müsteşarlığın ana hizmet birimlerini ‘Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı’, ‘AR-GE Daire Başkanlığı’, ‘İletişim Daire Başkanlığı’, ‘Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’ oluşturacak.