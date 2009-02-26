Kürtçe konuşma DTP’de tam anlaşılamadı

Türk, Meclis'teki konuşmasını Kırmançi lehçesiyle yaptı. Oysa bazı DTP milletvekilleri hiç Kürtçe bilmiyor. Zaza kökenli milletvekilleri ise konuşmayı tam olarak anlayamadı.



DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Meclis'teki Kürtçe konuşmasını Kırmançi lehçesiyle yaptı. DTP'nin Zaza kökenli milletvekilleri de konuşmayı tam olarak anlayamadı. DTP liderinin konuşmasını kendi deyimiyle "çat, pat" anlayabilen isimlerden birisi Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk. Zaza kökenli olan Tuğluk, "Birçoğumuz Kürtçe bilmiyor. Ama bu bizim suçumuz, kusurumuz değil" dedi.



DTP’nin 21 milletvekili var. İstanbul milletvekili olan Niğde doğumlu Akın Birdal dışındaki isimlerin hepsi Kürt kökenli. DTP Grubu'nun ancak yarıya yakını kendi aralarında Kürtçe konuşup anlaşabiliyor. Kırmançi ve Zaza lehçelerini konuşan milletvekilleri iletişim kuramıyor. Akın Birdal, milletvekili olduktan sonra Kürtçe öğrenmeye başladı. Kendi çabasıyla belli bir noktaya gelse de Kürtçesi Ahmet Türk'ü anlamaya yetmiyor. Sert çıkışları ile DTP'nin "şahin"leri arasında anılan Emine Ayna da Kürtçe bilmiyor. Cezaevinden çıkıp İstanbul milletvekili seçilen Sebahat Tuncel de bu kategoride. Türk'ün konuştuğu Kırmançi lehçesini bilmeyen Zaza kökenli DTP milletvekilleri şunlar: Selahattin Demirtaş (Diyarbakır), Aysel Tuğluk (Diyarbakır), Şerafettin Halis (Tunceli), Ayla Akat Ata (Batman).

