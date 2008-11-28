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Yaşam

'Kürtçe kampusa giriyor'

Yeni kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü kurmaya hazırlanıyor.

28 Kasım 2008 02:00

Artuklu Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Sedar Bedii Omay,  'Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü ' nü kuracaklarını söyledi.  "Önümüzde herhangi bir yasal engel yok "  diyen Omay , projeyi iki ay içinde YÖK ' e sunacaklarını  belirtti.

Taraf gazetesinin haberine göre, adını Mardin 'de kurulan Artuklu Beyliğinden alan Artuklu Üniversitesi , " Doğu Dinleri ve Dilleri Enstitüsü' nün kurulması için hazırlıklar yapıyor . Doğu dillerinin araştırılması ve geliştirilmesini hedefleyen enstitü bünyesinde Türkiye'de ilk kez Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü de yer alacak .

Süryanice de var

YÖK'ün  projeye olumsuz bakmadığını söyleyen rektör  Omay , Doğu Dinleri ve Dilleri Enstitüsü  yle ilgili olarak şöyle konuştu :
 " Enstitü kapsamında farklı bölümler yer alıyor . Bunlardan biri de Farsî diller grubu . Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü bu grubun içinde yer alacak . Ayrıca Süryani Dili ve Edebiyat Kürsüsü de olacak . İncil'in eski dili Aramice de . 
Bu proje kabul edildikten sonra yüksek lisans , doktora ve araştırma görevlileri gibi akademik kadrolara yer açacağız . Yurtiçinden yurtdışından kabul ettiğimiz öğrencileri eğitime göndereceğiz . Hem yurtiçinden hem de yurtdışmdan öğretim üyesi davet edeceğiz ."

'İlgiden memnun olurum'

" Ben burayı bir sosyal bilimler üniversitesine dönüştürmek istiyorum . Şüphesiz Kürtçe bölgemizde yoğun konuşulan bir dil . Dolayısıyla bu bölüme ilgi olmasını bekliyorum . " 

'Kürt Enstitüsü ile görüşürüz'

Daha önce kurulan Kürt Enstitüsü ile şimdiye kadar bir temasımız olmadı ama bundan sonra olmayacak anlamına gelmez  diyen rektör,  Halihazırdaki mevzuatın buna engel olan bir maddesi yok . Burada siz ülkenin eğitim dilini değiştirmiyorsunuz' dedi.

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