Kürtçe filmin galasında olay

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışmasında yer alan “Min Dit / Gözlerimin Önünde” adlı Kürtçe filmin ardından gerçekleştirilen söyleşi olaylı geçti.



İzleyicilerden bir kısmı, filmin yönetmeni Miraz Bezar’a “Tek taraflı bir film bu” diye bağırdı.

Söyleşinin moderatörü sinema yazarı Tunca Arslan’ın sorduğu sorular vesilesiyle Bezar, Ankara doğumlu olduğunu, 9 yaşından itibaren Almanya’da yaşadığını anlattı. Filmin oluşma sürecinde, iki yıl Diyarbakır’da yaşayıp 1990’larda bölgenin yoğun zamanlarını görmüş insanların hikâyelerini dinlediğini belirtti.



Sıra izleyici sorularına geldiğinde ilk söz alan izleyici, filmde çocukların söylediği şarkıda geçen ‘memleketim Kürdistan’ kelimeleri dolayısıyla Bezar’a çıkıştı. İkinci yorum, filmdeki JİTEM üyesi karakter dolayısıyla Türk askerinin kötü resmedildiği üzerineydi. Filmin senaristi Evrim Alataş “Türk askerini kötülemek istemedik” diye cevap verdi.



Yönetmene tepki



Üçüncü yorumsa, “Tek taraflı gerçek dışı bir tabloyla karşılaştım. Ayrımcıların ekmeğine yağ sürüyorsunuz” şeklindeydi. Bezar, “İçinde Kürdistan geçen şarkıyı, çocuklar kendiliklerinden söyledi” diye cevap verdi. Söyleşinin ardından bir grup izleyici, filmin festivalden çıkarılması için imza topladı.



Bu arada, Altın Portakal Film Festivali için Antalya’ya gelen Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, ‘Min Dit’ adlı filmin galasında çıkan olayları, televizyondan izlediğini söyledi. Filmin içeriği hakkında bilgisi olmadığını belirten Günay, “Bütününde iyi niyetliyse, başımızın üzerinde yeri var” dedi.



Diyarbakır’da geçiyor



Min Dit filmi, Diyarbakır’da yaşayan 3 kardeşin hikâyesini anlatıyor. Filmde, üç kardeşin annesi ve babası bir JİTEM üyesi tarafından öldürülüyor. Açıkta kalan çocuklar, git gide fakirleşip mendil satarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

