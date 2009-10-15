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Kültür-Sanat

Kürtçe filmin galasında olay

46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan Kürtçe film 'Min Dit'in (Ben Gördüm) galasında olay çıktı.

15 Ekim 2009 03:00

46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan Kürtçe film 'Min Dit'in (Ben Gördüm) galasında olay çıktı.

10 Ekim'de başlayan 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal uzun metraj dalında yarışan, Miraz Bezar'ın yönettiği Kürtçe film 'Min Dit'in galasında olay çıktı.

Bugüne kadar diliyle tartışılan filmin gösterimi bittikten sonra itişmeye varan tartışmalar yaşandı. Lale Mansur gibi sanatçılar tartışmaları yatıştırmaya çalıştı.

Tartışmanın filmi beğenenlerle beğenmeyenler arasında çıktığı belirtildi. Filmi ilk yarısında terkedenlerin olduğu da belirtildi.

'Min Dit', Diyarbakır'da çatışmaların olduğu bir dönemde anne ve babasını kaybeden iki çocuğun dünyasını konu alıyor.

Evrim Alataş'ın hikayesini ve Bezar'ın senaryosunu yazdığı filmde Alişan Önlü, Fahriye Çelik, Berivan Ayaz, Hakan Karsak, Muhammed Al ve Şenay Orak rol alıyor. 

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