Kürtçe filme devlet desteği

Hükümetin Kürt açılımında son perde. Kültür Bakanlığı, bir köy öğretmeninin Kürtçe konuşan çocuklara Türkçe öğretme çabalarını konu alan filme 50 bin TL destek verdi. Bu, bakanlığın Kürtçe diyalogların geçtiği bir filme ilk desteği.









Kamuoyu tarafından dikkatle takip edilen Kürt açılımı, sanat dünyasında da etkisini hissettirmeye başladı. Devlet Tiyatroları, Kürtçe oyunlarla 1 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanırken, sinemada da ilginç bir gelişme yaşandı.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Sinema Destekleme Kurulu, Kürtçe konuşmalara da yer veren 'İki Dil Bir Bavul' isimli filme 50 bin TL destek vermeyi kararlaştırdı. Sinema sektörüne mali yardım sağlamak amacıyla oluşturulan Kültür Bakanlığı'na bağlı Sinema Destekleme Kurulu'nun bu kararını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da onayladı.

Karar, kurulan 24 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıda alındı.

Yapımcılığını Peri-San Film'in üstlendiği 'İki Dil Bir Bavul'un yönetmenliğini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan ortaklaşa üstleniyor. Filmde Emre Aydın, Zülküf Yıldırım, Rojda Huz, Vehip Huz ve Zülküf Huz rol alıyor.

Bir öğretmenin öyküsü

Filmde, üniversiteden yeni mezun olmuş ve Kürtçe konuşulan bir köye bir atanmış öğretmenin, okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen öğrencileriyle yaşadıkları anlatılıyor. Genç öğretmenin farklı bir topluluk ve kültür karşısında yaşadığı yalnızlık, çocuklar ve köylülerle karşılaştığı iletişim problemi, hem çocuklarda hem de öğretmende zaman içinde yaşanan değişimle farklı bir boyuta taşınıyor. Devlet desteği alan film, bu yıl Adana

Altın Koza Film Festivali'nden de iki ödülle döndü. Altın Portakal Film Festivali'ne de katılacak olan İki Dil Bir Bavul, 8-17 Ekim tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenecek olan The Middle East International Film Festivali'nde de yarışacak. Film 23 Ekim'de vizyona girecek.