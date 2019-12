Kürtçe film festivalden ödülle döndü

Alman-Türk ortak yapımı olan "Min Dit" adlı Kürtçe film San Sebastian Film Festivali'nden ödülle döndü.



İspanya'nın ünlü San Sebastian Film Festivali'nin en büyük ödülü olan "Altın İstiridye" Çinli yönetmen Lu Chuan'ın "City of Life and Death" (Ölüm ve Yaşam Şehri) adlı filmine verildi.



Arjantin'in Oscar ödülü için aday adayı gösterdiği "El Secreto de sus ojos" (Gözlerinin Sırrı) filmi çok sayıda eleştirmen tarafından San Sebastian'da favori gösterilmesine rağmen hiçbir ödül alamadı.



Festivalde "Juri Özel Ödülü" Fransız yönetmen Laurent Cantet'in "Le Refuge" adlı filme verilirken, "En İyi Yönetmen" ödülüne "La Mujer sin piano" adlı filmiyle İspanyol Javier Rebollo layık görüldü. İspanyol filmi olan "Yo tambien" "En İyi Kadın" (Lola Duenyas) ve "En İyi Erkek" (Pablo Pineda) oyuncu ödüllerinin sahibi olurken, Down Sendromu hastalığı olan Pineda'ya ödül verilmesi, bir ilk olması açısından dikkat çekip, takdir topladı.



Festivalin sponsorlarından "Kutxa" bankası adına bu yıl verilen yeni yönetmenler ödülünü ise "Le Jour ou dieu est parti en voyage" adlı filmiyle Belçikalı yönetmen Philippe Van Leeuw kazandı.



Festivalin ana yarışmasında bulunan tek Türk filmi olan Pelin Esmer'in "11'e 10 kala" adlı filmi ödül kazanamadı.



Öte yandan yönetmen Miraz Bezar'ın Alman-Türk ortak yapımı olan "Min Dit" adlı Kürtçe filmi "GAZTEA Gençlik" ödülüne layık görüldü.