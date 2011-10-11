T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kürtçe düete klip çekti

Kürt müzisyen Ciwan Haco, yeni çıkacak albümü ‘Daten’de yer alan ‘Esmer’ türküsünde düet yaptığı Hülya Avşar’la klip çekti.

11 Ekim 2011 03:00




 T24- Kürt müzisyen Ciwan Haco, kısa süre sonra çıkacak son albümü ‘Daten’de yer alan ‘Esmer’ türküsünde düet yaptığı Hülya Avşar’la klip çekti. Barışı simgeleyen beyaz bir kostüm giyen Avşar Kızı’yla Haco,  kardeşlik mesajı verdi.



Vatan'ın haberine göre, Haco ‘’Daten’’ adlı albümünde yer alan ‘’Esmer’’ türküsünün klibi için İsviçre’den Türkiye’ye geldi ve 1 gün süren klip çekiminden sonra tekrar İsviçre’ye geri döndü. Avşar Türkçesi ‘’Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’’olan türkünün klibinde barışı ve kardeşliği temsil eden bembeyaz renkteki kıyafetiyle dikkat çekti.


Yıllar önce ‘’Hülya Avşar Show’’a gelen Ciwan Haco, Avşar’dan düet yapma sözü almıştı. Düet yapma fikri böyle ortaya çıkmıştı. Klip için biraraya gelen Ciwan Haco ile Hülya Avşar ‘’barış için, kardeşlik için yapılan herşeyde varız’’ mesajı verdiler. Ekim ortalarında Sony Müzik tarafindan çıkacak olan albüm tüm dünyada satışa sunulacak.







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24