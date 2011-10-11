Kürtçe düete klip çekti







T24- Kürt müzisyen Ciwan Haco, kısa süre sonra çıkacak son albümü ‘Daten’de yer alan ‘Esmer’ türküsünde düet yaptığı Hülya Avşar’la klip çekti. Barışı simgeleyen beyaz bir kostüm giyen Avşar Kızı’yla Haco, kardeşlik mesajı verdi.





Vatan'ın haberine göre, Haco ‘’Daten’’ adlı albümünde yer alan ‘’Esmer’’ türküsünün klibi için İsviçre’den Türkiye’ye geldi ve 1 gün süren klip çekiminden sonra tekrar İsviçre’ye geri döndü. Avşar Türkçesi ‘’Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’’olan türkünün klibinde barışı ve kardeşliği temsil eden bembeyaz renkteki kıyafetiyle dikkat çekti.





Yıllar önce ‘’Hülya Avşar Show’’a gelen Ciwan Haco, Avşar’dan düet yapma sözü almıştı. Düet yapma fikri böyle ortaya çıkmıştı. Klip için biraraya gelen Ciwan Haco ile Hülya Avşar ‘’barış için, kardeşlik için yapılan herşeyde varız’’ mesajı verdiler. Ekim ortalarında Sony Müzik tarafindan çıkacak olan albüm tüm dünyada satışa sunulacak.