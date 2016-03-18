Kürtçe dergi Roza toplatıldı, yayın yönetmeni gözaltına alındı

Roza adlı edebiyat dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Salih Erşari, bir yıl önceki bir sayı nedeniyle "örgüt propagandası" suçundan gözaltına alındı. Erşari, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da Kürtçe ve Türkçe olarak yayınlanan “Roza” edebiyat dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Salih Erşari, derginin bir yıl önceki sayısı hakkında “örgüt propagandası” suçundan toplatma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Erşari, toplatma kararını savcılıkta öğrendi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Erşari, geçen 6 Mart’ta Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fakat adliye binasından ayrılmadan, eşyaları arasında bulunan derginin altıncı sayısı gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alındı. Erşari’ye, “Ermeni Soykırımı” kapağı ve dosyası nedeniyle bir yıl önce Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi’nce örgüt propagandası suçundan ötürü toplatma kararı verildiği belirtildi.

Erşari, ifadesinde, “Roza yasal bir dergidir. Derginin adres ve iletişim bilgileri Ankara Basın Savcılığı’nda mevcut olduğu halde bu konuda toplatma kararı ilgili ne bana ne de dergiye tebligat yapılmıştır. Benim derginin toplatılması kararından yeni haberim oldu. Tarafıma bu hususta tebligat olsaydı itirazlarımı yapardım” dedi.