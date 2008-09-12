Kürtçe bilseler konuşacaklar

"Meclis kürsüsünde kimse Kürtçe konuşamaz"

DTP Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek’in milletvekillerinin Meclis kürsüsünden Kürtçe konuşacağı açıklaması sorun yarattı. Çünkü partinin radikal kanadının birçok ismi Kürtçe bilmiyor. Ahmet Türk gibi ılımlılar ise Kürtçe biliyor ama alınan kararı bilmiyorDTP’de ılımlılar ve radikaller arasında kongre sürecinde dondurulan çekişme “TBMM kürsüsünden Kürtçe konuşma” açıklamasıyla yeniden uç verdi. Meclis’te Kürtçe konuşma kararı alan kanadın önde gelenleri ya Kürtçe bilmiyor ya da konuşmaları yetersiz, Kürtçe bilenler ise karardan habersiz.Türk’ün haberi yokDTP’de radikal kanatta yer alan Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek, TBMM açıldığında milletvekillerinin “anadil kampanyasına” destek amacıyla kürsüden Kürtçe konuşma yapacağını açıkladı. Ancak bu konuda Parti Meclisi’nde bir karar alınmadığı ve böyle bir karardan Genel Başkan Ahmet Türk ile çoğu milletvekilinin haberi olmadığı ortaya çıktı. Bu açıklamayı duyan milletvekilleri şaşırdı.Tesadüfen öğrendilerYüksek, bu açıklamayı önceki gün sabah saatlerinde Ankara’da yaptı. Ancak Genel Başkan Ahmet Türk ve onunla birlikte İstanbul’da olan milletvekilleri “Meclis kürsüsünden Kürtçe” konuşacaklarını aynı gün akşam tesadüfen öğrendiler. Türk’ün yanında olan milletvekillerinden Akın Birdal, “Bizim bu konudan haberimiz yok. Parti organlarında da böyle bir karar alınmamış” dedi. Türk’ün yanında Birdal’ın yanı sıra Hasip Kaplan, Aysel Tuğluk ve Bengi Yıldız gibi isimler de bulunuyordu. Parti Meclisi üyeleri de toplantılarda böyle bir karar alınmadığını belirttiler.Radikal bilmezlerOlayın asıl ilginç yanı ise radikal kesimden bu açıklamayı yapan Genel Başkan Yardımcısı Yüksek ve yine bu kanatta yer alan milletvekillerinin bir bölümünün hiç Kürtçe konuşamamaları ya da konuşmalarının yeterli olmaması.DTP’de Kürtçeyi hiç bilmeyen milletvekillerinin biri de radikal kanatla birlikte hareket eden Eşbaşkan sıfatını da taşıyan Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna. Kürtçe konuşamayan Ayna, Kuzey Irak’tan gelen gazetecileri de şaşkınlığa uğratmıştı. Yine Ayna’ya yakın isimlerden Sabahat Tuncel’in de temel bazı cümleler dışında Kürtçe bilmediği, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise Kürtçeyi anlamasına karşın akıcı bir şekilde konuşamıyor. DTP’de Kürtçesi yetersiz milletvekilleri arasında Grup Başkanvekilleri Selahattin Demirtaş ve Fatma Kurtulan ile milletvekili Gültan Kışanak’ın isimleri de geçiyor.Ilımlılar konuşabiliyorDTP’de iyi Kürtçe konuşanlar ise ılımlı kanatta yer alıyor. Genel Başkan Ahmet Türk ile Sırrı Sakık, Nuri Yaman, Osman Özçelik, Hamit Geylani, Nezir Karabaş ve Hasip Kaplan iyi konuşanların başında bulunuyor. Ahmet Türk, Kürtçenin bütün lehçelerini de bilirken, Kuzey Irak’a yaptığı ziyarette, buradaki Kürt muhabirlerin çeşitli lehçelerde sorduğu sorulara yanıt verebilmesi dikkat çekmişti.İbrahim Binici, Bengi Yıldız, Şerafettin Halis, Özdal Üçer, Pervin Buldan ve Sevahir Bayındır da Kürtçeyi iyi konuşan milletvekilleri arasında sayılıyor. Zaza kökenli olan Aysel Tuğluk’un Kürtçesinin de yeterli olmadığı ifade ediliyor.İstanbul’da savunma hazırlığıDTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Anayasa Mahkemesi’nde yapacağı sözlü savunmaya son şeklini vermek için Eşbaşkan Emine Ayna ve parti hukukçularıyla İstanbul’da toplandı. Bugün de devam edecek toplantıda Türk’ün mahkemede okuyacağı metne son şekli verilecek. Türk ile Ayna, önceki gün İstanbul’da Savunma Komisyonu üyeleri ve avukatlarla bir araya geldi. Savunma Komisyonu Başkanı Bengi Yıldız, hukukçu milletvekilleri Hasip Kaplan ve Aysel Tuğluk ile avukatlar Mebuse Tekay ve Bahri Belen’in de katıldığı toplantıya dün de devam etti.Toplantıda Türk’ün mahkemede okuyacağı 40-50 sayfa arasında bir metin hazırlanacak. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya da dün DTP’li Hasip Kaplan’ı arayarak, Türk’ün dışında partinin görevlendireceği yönetici veya avukatların da sözlü savunmaya katılarak, konuşma yapabileceğini bildirdi.Bunun üzerine DTP yönetimi de mahkemeye Ahmet Türk’ün dışında, Emine Ayna, Bengi Yıldız, Hasip Kaplan ve avukatlarla katılma kararı aldı.