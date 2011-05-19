Kürtçe bilmeyen işe alınmayacak

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Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, yaptığı açıklamada, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere daha önce alınan 85 isçinin resmi dil Türkçe'nin yanı sıra Kırmançça ve Zazaca bilme şartının konulduğunu belirtti.Belediye olarak yaptırdıkları anketlerde Sur ilçesinde oturan halkın yüzde 72'sinin Kürtçe'nin Kırmançça ve Zazaca lehçesiyle konuştuğunu belirlediklerini ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:''Halkın sorunlarına daha iyi eğilmek ve onlarla etkili iletişim sağlamak amacıyla personel alımına bu zorunluluğu getirdik. Belediyeler halk için vardır.O halka hizmet için de onların ana dillerinde hizmet götürmek gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Halkımız kendilerine ana dillerinde gelen hizmetten mutlu. Bu aynı zamanda demokratik özerklik ve demokratik cumhuriyetin teminatıdır.''