Kürtçe bilinmeyen numaralar servisi 11883 açıldı

T24 - Türkiye’nin ilk Kürtçe, bilinmeyen numaralar servisi 11883 hizmete başladı. İzmir’de kurulan servis kısa süre içerisinde merkezi Batman’a taşımaya hazırlanıyor.





Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Uzun süredir çalışmaları devam eden ve kadro sıkıntısının giderilmesiyle birlikte bir süredir test hizmeti veren servis, kısa bir süre önce tamamen Kürtçe’nin Kurmanci lehçesinde hizmet vermeye başladı. GSM şirketleri ve sabit hatlar dahil olmak üzere, bütün numaralar bu servisten Kürtçe olarak öğrenilebiliyor.





Batman’daki merkezinden yaklaşık 30 kişilik bir ekiple hizmet vermeye hazırlanan 11883 şirketi yetkilileri, resmi olarak böyle bir şirketin kurulması önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek, 20 milyon Kürdün yaşadığı bir ülkede bu dilde hizmet vermenin artık bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.





Bütün çalışanlarının Kürt enstitüsünden sertifikalı olduğunu belirten şirket yetkilileri, “bu ülkede İngilizcede bile isteyen herkes yaşayıp konuşabiliyor. Bu ülkede 20 milyon Kürt varsa kendi dillerinde hizmet almaları da son derece doğal bir durum. Şirketi kurmaya çalışırken bunun artık bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için ticareten nereye gideceği konusunda bir kaygımız olmadı” ifadelerine yer verdi.





118 bilinmeyen numaralar servisinin özelleştirilmesiyle birlikte isteyen herkesin şartları yerine getirdikten sonra benzer şirketler açabilme olanağına sahip olduğunu aktaran şirket yetkilileri, “Kısa sürede kadromuzu tamamlayıp Batman’dan hizmet vereceğiz. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz olacak. Şimdilik daha az sayıda elemanla çalışıyoruz ama bu durum kısa sürecek. Herkesin kendi anadilinde hizmet alabilmesi konusunda iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.





Son derece duru ve anlaşılır bir Kürtçe ile hizmet verdiği anlaşılan şirketin hizmetinden yararlanmak için Türkiye’nin her yerinden 11883’ü aramak yeterli.







