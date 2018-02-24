Kürtçe ağıtla dalga geçen 112 Acil çalışanları, görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da, bir taziye evinde Kürtçe ağıt yakan kişilerle dalga geçtiği belirtilen iki 112 Acil çalışanı, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İnsanların acıları ile dalga geçen sağlık çalışanları adlı videonun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman’da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay öğrenilir, öğrenilmez bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Buna göre; söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır. Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”